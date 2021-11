Dragana Alfirević: Prihodnost gradimo, ne čakamo, da pride

Dragana Alfirević, plesalka, koreografinja, kuratorica in producentka, je tudi soustanoviteljica Cofestivala, ki se v Kinu Šiška začenja nocoj in bo trajal do 2. decembra. Beograjčanka je po prihodu v Ljubljano leta 2007 postala del ekipe, ki je ustanovila mednarodno platformo za sodobni ples Nomad Dance Academy, leta 2012 pa ekipe, ki je zastavila še CoFestival.