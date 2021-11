Če zanemarimo razne mešane štafete ali mešane dvojice, pri katerih gre tako ali tako za povsem enakovredno porazdelitev vlog med spoloma, je športnih disciplin, pri katerih drugi proti drugim tekmujejo ženske in moški, zelo malo. Na misel nam pridejo denimo nekatere discipline pri konjeništvu, kjer so si tekmovalke in tekmovalci tudi precej enakovredni, pa tudi tekmovanju v športu, v katerem je treba krotiti bistveno več kot le enega konjička – avto-moto športu. A ne gre se slepiti: kljub nekaterim precej odmevnim poskusom je ta povsem v domeni moških, pa čeprav ni malo takšnih, ki so prepričani, da bi se precej dobro odrezale tudi nekatere ženske, če bi le dobile priložnost. In če se spet ne slepimo: teh, priložnosti, ni bilo in jih še vedno ni veliko…

Če vzamemo samo kraljico avto-moto športa, formulo 1, pridemo do ugotovitve, da se je na različnih velikih nagradah v vsej zgodovini doslej pojavilo vsega pet žensk, dirko pa sta naposled začeli le dve. Obe Italijanki. Maria Teresa de Filippis je v letih 1958 in 1959 nastopila na treh dirkah, daleč najuspešnejša Lella Lombardi pa med letoma 1974 in 1976 na dvanajstih in je tudi edina dobitnica točk – na dirki za veliko nagrado Španije je bila leta 1975 šesta. Kakor koli, tudi zato, ker se v zadnjih letih nobena ženska ni več prav zares približala nastopu v formuli 1, je, da bi nase lahko bolj opozorile, ter ne nazadnje zato, da bi jih priložnost tekmovati z dirkalnimi bolidi dobilo čim več, Catherine Bond Muir pred tremi leti ustanovila tako imenovano tekmovanje W series, v katerem lahko nastopajo samo ženske.

Doslej le ena prvakinja Ker jo je vmes, tako kot celotnemu športnemu svetu, tudi W series zagodla pandemija koronavirusa, se je ravno pred kratkim končala šele druga sezona tega tekmovanja, ki je letos štelo osem dirk v šestih državah – tudi na tako legendarnih dirkališčih, kot so Spa-Francorchamps, Silverstone, Hungaroring… Svetovna prvakinja je, tako kot v prvi izdaji leta 2019, postala 23-letna Britanka Jamie Chadwick, ki je zmagala na natanko polovici vseh dirk, vključno z zadnjima dvema v Austinu v Teksasu, in ki že vseskozi ne skriva, da ji W series predstavlja odskočno desko za formulo 1. »Pa ne le meni, kar nekaj nas je deklet, ki si želimo nastopiti med elito. Zagotovo se mi formula 1 še nikdar ni zdela tako na dosegu roke, kot je v tem trenutku, po drugi strani pa se zavedam, da me čaka še veliko trdega dela – moj cilj je, da se vanjo prebijem v roku naslednjih treh let. Verjetno je pred tem naslednji logični korak še formula 3 ali formula 2,« je po zadnji dirki povedala Jamie Chadwick, ki je tudi v skupini razvojnih voznikov pri ekipi formule 1 Williamsu. Jamie Chadwick je sicer ena od mnogih mladih dirkačic, ki priznavajo, da je tekmovanje W series nekaj najboljšega, kar se jim je lahko zgodilo. »Dekleta, ki imajo rada ta šport, še nikdar niso imela lepše priložnosti, da bi v njem uspela. Pogovarjala sem se z ogromno mladimi dekleti, ki zdaj vidijo dodatno motivacijo, da se preizkusijo v avto-moto športu, ki je potreboval prav nekaj takšnega, kot je W series. Verjamem, da si prav vsi ljubitelji formule 1 želijo, da bi nekoč v njej blestela tudi ženska,« je še povedala Chadwickova.