Torkov predzadnji krog skupinskega dela lige prvakov je v osmino finala popeljal tudi Manchester United in Chelsea. Rdeči vragi so po zamenjavi trenerja rutinsko opravili zrelostni izpit na derbiju vodilnih ekip skupine F v gosteh proti Villarrealu (2:0), Chelsea pa je odpihnil Juventus in mu prizadejal najvišji poraz v zadnjih sedemnajstih letih (4:0).

Evropski prvak Chelsea je v močnem naletu. V angleškem prvenstvu diktira ritem s prvega mesta, po visoki zmagi nad Juventusom pa so Londončani prevzeli vrh skupine H v ligi prvakov. Nemški trener Thomas Tuchel je prerodil ekipo in na svoji petdeseti tekmi na londonski klopi vpisal 32. zmago. Odkar je prišel v klub, je Chelsea na 31 tekmah ohranil nedotaknjeno mrežo, kar v enakem obdobju ni uspelo nobenemu evropskemu velikanu. »Izjemna predstava in fantastičen rezultat. Želeli smo ostati mirni in dvigovati ritem igre. Ustvarili smo si ogromno priložnosti in dosegali lepe zadetke,« je povedal Thomas Tuchel. Chelsea se je z zmago oddolžil Juventusu za poraz v Torinu (0:1). Italijani so si že v minulem krogu zagotovili vstopnico za osmino finala. Chelsea jih je kaznoval za preveč ležerno predstavo. »Ta poraz naj bo lekcija za našo ekipo. Ko na tako visoki ravni ne daš vsega od sebe, te nasprotnik hitro kaznuje,« je povedal potolčeni kapetan stare dame Leonardo Bonucci.

Prav v zadnjem krogu se obeta neposredni dvoboj za napredovanje v osmino finala med Atalanto in Villarrealom. Italijani so bili v zelo stresni tekmi v gosteh proti Young Boys zelo blizu poraza, a so se rešili tik pred koncem. Kar dvakrat so zapravili prednost enega gola, Josip Iličić pa za Atalanto ni igral. »Dobivamo preveč zadetkov, zato moramo v obrambi zaigrati osredotočeno. Nasprotnikom omogočamo preveč prostora, kar bo treba popraviti,« meni trener Atalante Gian Piero Gasperini.

Trenerski debi na veliki sceni je dočakal Xavi Hernandez, ki je z Barcelono remiziral proti Benfici. Katalonce pesti neučinkovitost, pred zadnjim krogom pa so skorajda v nemogočem položaju za napredovanje. Če bo Benfica premagala odpisani Kijev, Barcelono reši le senzacionalna zmaga v Münchnu proti nepremagljivemu nemškemu stroju Bayernu. »Odvisni smo sami od sebe. Na zadnji tekmi moramo igrati odgovorno. Ker smo Barcelona, bomo šli na Bavarsko po zmago,« je dejal Xavi Hernandez. Če Kataloncem ne bo uspelo, jih čaka nadaljevanje mednarodne poti v ligi Evropa.