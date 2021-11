Prva igralca sveta Novak Đoković in Asleigh Barty zaključujeta leto z novimi mejniki. Moško profesionalno teniško združenje ATP je objavilo zaslužke teniških igralcev v letošnjem letu. Med teniškimi igralci jih je 37 zaslužilo več kot milijon ameriških dolarjev. Na vrhu seznama je Srb, ki je zgolj s turnirskimi nagradami zaslužil več kot devet milijonov dolarjev, dobrih 1,6 milijona več kot drugi igralec sveta Daniil Medvedjev. Srb je v tej sezoni igral precej manj kot v preteklih letih, nagrade za lovorike pa so bile na nekaterih turnirjih nižje kot doslej, saj si organizatorji največjih turnirjev prizadevajo za to, da je več denarja namenjenega kvalifikantom in igralcem, ki izpadejo v prvih dveh krogih. Na lestvici letnih zaslužkov je na tretjem mestu zmagovalec sklepnega mastersa in olimpijski prvak Alexander Zverev (zaslužil je 6,42 milijona dolarjev), četrti je Stefanos Cicipas (3,58 milijona dolarjev), peti pa Andrej Rubljov (3,33 milijona dolarjev). Med letnimi milijonarji je tudi Pierre-Hugues Herbert. Francoz je več zaslužil v konkurenci dvojic (620.000 dolarjev) kot med posamezniki (450.000 dolarjev).

Izmed slovenskih teniških igralcev in igralk je letos daleč največ zaslužila polfinalistka Rolanda Garrosa Tamara Zidanšek, ki se je ob koncu sezone prebila v elitno trideseterico igralk. Konjičanka je zaslužila skoraj 950.000 dolarjev, kar je skoraj polovica njenega zaslužka v karieri. Tamara Zidanšek je na lestvici zaslužkov na 32. mestu, vseh 31 igralk pred njo pa je zaslužilo vsaj milijon dolarjev. Največ med njimi Asleigh Barty, in sicer 3,95 milijona. Uspešno leto zaslužka je imela tudi polfinalistka največjega turnirja v Sloveniji Kaja Juvan, ki je zaslužila 562.000 USD, kar je celo več kot polovica v dosedanji karieri. Čeprav je Polona Hercog, ki je včeraj s 3:6, 3:6 izgubila dvoboj 2. kroga turnirja v Združenih arabskih emiratih proti Rusinji Vitaliji Djačenko (171.), na svetovni lestvici nazadovala na 136. mesto, se letos lahko pohvali s 454.000 dolarji zaslužka. Z uspešnimi igrami dvojic je Andreja Klepač zaslužila 237.000 dolarjev. Med moškimi je od Slovencev daleč največ zaslužil Aljaž Bedene, in sicer 487.000 ameriških zelencev.

Asleigh Barty bo tretjič zapored leto končala kot številka 1, čeprav se ni udeležila sklepnega mastersa sezone v Guadalajari. Avstralka se je pridružila elitni druščini teniških igralk, kot so Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams in Chris Evert, ki so bile prve igralke sveta tri leta zapored. Zaključek leta je za Asleigh Barty manj stresen, saj je razkrila, da se je zaročila z dolgoletnim partnerjem, nekdanjim golfistom Garryjem Kissickom.

Ta teden je ATP sprejel še eno novost, ki bo glede na videno v tej sezoni najbolj prizadela četrtega igralca sveta Stefanosa Cicipasa. Spomnimo, kako je Grk spravljal v obup tekmece na OP ZDA v New Yorku, ko je jemal odmore za toaleto, po njih pa ga ni bilo na igrišče tudi po osem minut in več. Cicipas si je prislužil številne kritike, a ni kršil nobenega pravila. Odslej so pravila jasnejša, saj bo lahko odšel igralec ali igralka na stranišče le enkrat v dvoboju, in sicer po zaključku niza, vrniti pa se bo moral v treh minutah. Dodatni dve minuti odmora si bodo igralci lahko prislužili za menjavo oblačil.

Spomnimo, da se bo 18 reprezentanc (dvanajst kvalifikantov, štirje lanski polfinalisti ter dva povabljenca – Srbija in Francija) od danes naprej v Innsbrucku, Madridu in Torinu merilo v dvobojih Davisovega pokala.