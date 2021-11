Arhitektovo življenje in delo v stripu

Nizu knjig, posvečenih arhitekturnemu velikanu Jožetu Plečniku, se je pridružil še biografski strip, v katerem zgodbo o svojem življenju, sebi in svojem delu pripoveduje kar arhitekt sam. Strip Plečnik in pika, ki sta ga ustvarila kustos Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić, predstavlja uvod v praznovanje 150. obletnice Plečnikovega rojstva prihodnje leto.