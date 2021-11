Obnova Ceste dveh cesarjev gre h koncu

Še ta teden bo po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića končana prenova Ceste dveh cesarjev. Na odseku ceste med križiščema s Cesto v Mestni log in z Barjansko cesto je občina dala urediti kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo, poleg nove ceste pa so občani dobili še pločnik in kolesarsko stezo.