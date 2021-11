Rižota je popolna jesensko-zimska poslastica, saj so sestavine zelo sezonske. Za pripravo potrebujete katero koli jedilno rumeno bučo, najboljši sta hokaido bučo ali maslena buča. Za dišavnico uporabite žajbelj, ki se z bučo čudovito ujema. Nekaj sušenega žajblja (lahko sesekljate tudi nekaj listov svežega žajblja) dodajte a začetku priprave s čebulo in s tem odišavite celotno rižoto, za okras in hrustljavost pa rižoto na koncu okrasite še s hrustljavim žajbljem - nekaj listkov žajblja popecite v nekaj stopljenega masla. Ostale sestavine rižote poleg buče in žajblja so še riž, čebula, česen, belo vino (neobvezno), parmezan in jušna osnova (ali zelenjavna kocka in voda). Res malo sestavin, pa toliko okusa!

Najprej pa še nekaj idej za jedi z bučo, saj vam je bo ob pripravi te rižote najverjetneje nekaj ostalo.

PRIPRAVA

60 g masla

1 žlica (olivnega) olja

1/2 čebule

2 stroka česna

sveži in/ali sušeni žajbelj

0,5 dl belega vina

180 g riža

1/2 oz. 250 g hokaido buče (lahko katera koli rumena jedilna buča)

5 dcl jušne osnove (ali vode in kocke)

1 pest parmezana + za okras

sol in poper po okusu

Pečico segrejte na 180°C.

Na olju in 10 g masla zmehčajte čebulo. Dodajte sesekljan česen in 1/2 žličke sušenega ali sesekljanega svežega žajblja. Dodajte riž in dobro premešajte, da riž vpije vse čudovite okuse. Nato dodajte vino (ni nujno, doda pa lepo aromo) in premešajte. Dodajte nakockano bučo (hokaido in maslene buče ni treba olupiti, le odstranite jih sredico in jo nakockajte), dolijte jušno osnovo, dobro premešajte in kuhajte toliko časa, da tekočina zavre.

Posodo pokrijte in postavite v pečico za 30 minut. Če ognjevarne posode nimate, rižoto prelijte v pekač in ga dobro zaprite z alufolijo, da tekočina med peko ne bo uhajala.

Na ponvi stopite 20 g masla in na stopljenem popecite 10 listkov žajblja. Ko se obarva temno, je popečen. Listke žajblja previdno prenesite na krožnik, obložen s papirnato brisačo, in prihranite za kasneje. Če vam tu kaj masla ostane, ga ob postrežbi kar pogumno umešajte v rižoto.

Po pol ure posodo z rižoto vzemite iz pečice in poskusite, če je riž že kuhan – če ni, ga lahko do konca skuhate kar na štedilniku. Nato dodajte parmezan in 30 g masla ter dobro premešajte. Dobiti morate kremasto (in nikar presuho!) rižoto s koščki buče. Bolj močno mešate in bolj mehka je buča, bolj se bo stopila v rižoto in bolj oranžne barve bo. Če je tekočine preveč (ponavadi je ni), rižoto kuhajte še malo časa na štedilniku, da se ukuha, če je tekočine premalo, pa je nekaj še dodajte. Nato rižoto poskusite in dosolite ter po okusu popoprajte.

Rižoto servirajte, okrasi s parmezanom in hrustljavim žajbljem ter takoj postrezite.