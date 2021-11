Biden bo 9. in 10. decembra gostil prvega od dveh vrhov za demokracijo. Kot piše na spletni strani ameriškega zunanjega ministrstva, »administracija ameriškega predsednika že od prvega dne poudarja, da je obnova demokracije v ZDA in po svetu ključnega pomena za soočanje z izzivi našega časa, kakršnih še ni bilo«.

Na vrhu, ki bo potekal v virtualni obliki, bodo sodelovali voditelji iz vrst politike, civilne družbe in zasebnega sektorja. Osredotočili se bodo na izzive in priložnosti, s katerimi se soočajo demokracije. Voditelji pa bodo lahko predstavili posamične in skupne zaveze, reforme in pobude za zaščito demokracije in človekovih pravic v svojih državah in tujini.

Povabili so predstavnike približno 110 držav in ozemelj, med njimi tudi ameriških zahodnih zaveznikov. Med povabljenimi je večina članic Evropske unije, tudi Slovenija. Medtem ko Madžarske, pa tudi Kitajske, Rusije in Turčije ni, je razvidno s seznama povabljenih držav na spletni strani State Departmenta.

Je pa med povabljenimi Tajvan, kar je močno razburilo Kitajsko, saj ga ima ta za del svojega ozemlja. V Pekingu so to odločitev »odločno obsodili«. »Tajvan je po mednarodnem pravu neločljiv del Kitajske,« je poudaril tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tajvanske oblasti so se medtem zahvalile za vabilo. »Zahvaljujoč temu vrhu bomo lahko predstavili svojo demokratično zgodbo o uspehu,« je povedal tiskovni predstavnik urada tajvanske predsednice Tsai Ing-wen, Xavier Chang.

V zadnjem času so se napetosti glede Tajvana bistveno zaostrile. Med drugim je tako v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe že večkrat vdrlo veliko število kitajskih vojaških letal. Biden pa je oktobra Pekingu povsem jasno sporočil, da bi ZDA v primeru kitajskega napada branile demokratični Tajvan.

O napetostih sta na svojem prvem videokonferenčnem srečanju sredi meseca govorila tudi predsednika ZDA Biden in Kitajske Xi Jinping. Xi je Bidna posvaril, da bi bila ameriška podpora neodvisnosti Tajvana »igranje z ognjem«. Biden pa je izpostavil, da ZDA ostajajo zavezane politiki »ene Kitajske«.

Na seznam povabljencev so se kritično odzvali tudi v Moskvi. »ZDA želijo risati nove delitve med državami - na tiste, ki so po njihovem mnenju dobre, in tiste, ki so po njihovem mnenju slabe,« je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da Washington »skuša privatizirati termin demokracija«, navaja AFP.