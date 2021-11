S pomočjo 40 davčnih inšpektorjev in 50 žandarjev so oblasti v sredo izvedle okoli dvajset preiskav v prostorih klubov, podjetjih, s katerimi klubi sodelujejo, ter odvetniških pisarnah, je sporočilo portugalsko državno tožilstvo.

Gre za »sum sklepanja dogovorov med nogometnimi klubi in zastopniki, namen katerih je prikrivanje prihodkov davčnim organom«, še dodaja tožilstvo.

Zneski prevar so ocenjeni na okoli 15 milijonov evrov in se nanašajo na profesionalne nogometaše. Imen niso razkrili. Po poročanju portugalskih medijev se nepravilnosti očitajo predvsem Bragi in Vitorii iz Guimaraesa, na novinarska vprašanja pa se iz klubov niso odzvali.

Preiskave so posledica analize podatkov, zaseženih marca 2020 med »operacijo offisde«, preiskavo, ki se od leta 2015 ukvarja z davčnimi utajami, piše AFP.

V ponedeljek so denimo opravili racijo tudi v prostorih nogometnega kluba Porto zaradi suma davčne utaje, ki vključuje plačila provizij pri prestopih igralcev v skupni vrednosti več kot 20 milijonov evrov.