Za 54-letnico je glasovalo 117 poslancev, 57 se jih je glasovanja vzdržalo, 174 jih je glasovalo proti, en poslanec pa je bil odsoten. Na Švedskem kandidat za premierski položaj za potrditev ne potrebuje večinske podpore v parlamentu. Potrebno je le, da mu večina ne nasprotuje, torej proti njemu ne sme glasovati 175 poslancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Anderssonova si je zadostno podporo zagotovila šele v torek zvečer, ko so ji podporo v zameno za zvišanje pokojnin obljubili v Levi stranki. Že pred tem so ji podporo obljubili koalicijski partnerji socialdemokratov Zeleni.

Prav tako ji niso nasprotovali v Sredinski stranki, a so zaradi njenega dogovora z Levo stranko umaknili podporo proračunu, o katerem bo švedski parlament predvidoma glasoval še danes.

To pomeni, da bo morala dosedanja finančna ministrica najverjetneje vladati s proračunom, ki so ga pripravile opozicijske stranke - konservativna Zmerna stranka, Krščanski demokrati in skrajno desni Švedski demokrati.

Löfven je s premierskega položaja po sedmih letih odstopil pred dvema tednoma, še pred tem pa z mesta vodje socialdemokratov. Anderssonovo je stranka za svojo vodjo izvolila v začetku meseca.

Položaj premierke bo kot prva ženska v zgodovini Švedske uradno prevzela v petek, ko bo predvidoma predstavila tudi svojo ministrsko ekipo.

Ženske zasedajo tudi premierske položaje v vseh drugih nordijskih državah - na Norveškem, Danskem, Finskem in Islandiji.