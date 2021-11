Kot smo že obširno poročali, je vlada skoraj eno leto iskala razloge, da Slovenija ne bi dobila evropskih delegiranih tožilcev, nazadnje pa je sprejela sklep, da bo izbrana kandidata predlagala v začasno imenovanje. Čeprav začasnega imenovanja zakonodaja niti predvideva, so na pravosodnem ministrstvu pojasnili, da namerava vlada izkoristiti možnost, ki jo daje evropska uredba o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva o razrešitvah evropskih delegiranih tožilcev. Člen, na katerega so se sklicevali, sicer govori le o situacijah, ko evropski delegirani tožilec odstopi, je razrešen ali kako drugače zapusti svoj položaj ali pa njegove storitve niso več potrebne za opravljanje dolžnosti. To bi vlada in pravosodno ministrstvo tolmačila nekoliko širše. V njunem načrtu je očitno nov razpis, saj so nam na pravosodnem ministrstvu tedaj pojasnili: »Koristi od te začasne rešitve pa je mogoče opravičiti le, dokler Vlada RS EJT ne predloži novega predloga kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi zakonitega in transparentnega postopka izbora izmed zadostnega števila strokovnih in neodvisnih kandidatov. Vlada RS ocenjuje, da bo takrat nastala potreba po predlaganju drugih dveh kandidatov.«

Pravosodno ministrstvo in vlada tako utegneta še rušiti že imenovana evropska delegirana tožilca, čeprav je vprašanje, kakšne možnosti bosta pri tem sploh imela. Zadnjo besedo ima namreč evropsko javno tožilstvo, tudi glavni nacionalni kadrovik, državnotožilski svet, pa je ves čas vztrajal, da je bil postopek izbire kandidatov povsem ustrezen in zakonit.