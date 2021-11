Na dogodku, ki je med 1. in 3. junijem potekal v Hali Tivoli, so pesmi v tuji izvedbi predstavili tudi številni gostje iz tujine – Velike Britanije, Francije, Italije, Švice, Irske, Poljske, Češke, Nizozemske, Nemčije, nastopili so Indexi, Leo Martin, Radojka Šverko, Ljupka Dimitrovska, Ivica Šerfezi… »Evrovizija v malem«. Morda je bilo prav to leto vrhunec Slovenske popevke. Medtem ko je 1. nagrado žirije prejela pesem Med iskrenimi ljudmi, so je občinstvu najbolj zapisala v srce Mati, bodiva prijatelja, ki so jo uvrstili na prvo mesto, drugouvrščena je bila pesem Pegasto dekle, 3. nagrado pa sta si razdelili pesmi Otroci morja in Ljubljanski zvon.

Edvin Fliser je v Šibeniku rojeni Mariborčan, kamor sta se pri njegovih sedmih letih preselila oče Slovenec in mama Dalmatinka. »Takoj ko so mi poslali pesem, sem začutil, da bo ljudem všeč,« se spominja. Note z besedilom so namreč pevcem, ki niso bili iz Ljubljane, poslali po pošti, Ljubljančanom pa predstavili na radiu. »Usedel sem se za klavir, jo preigral in si rekel, tole bo pa res super. Dušana Velkavrha sem prosil le, ali lahko nekoliko več omeni deklice, ki na obali čakajo mornarje, in tako je dodal: '…na vsakem bregu čaka dekle nas otroke morja.' Da je pesem res super, dokazuje tudi to, da se je uvrstila na vašo večno lestvico.«

Izvajalec: Edvin Fliser

Glasba: Dušan Porenta

Besedilo: Dušan Velkavrh