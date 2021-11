Glede na zadnje podatke o epidemiji se je z zadnjim rekordnim številom okužb tudi incidenca primerov na 100.000 prebivalcev v obdobju sedmih dni prvič doslej povzpela prek 400 in trenutno znaša 404,5.

V zadnjem dnevu je umrlo še 335 covidnih bolnikov, skupno že 99.768. Raven hospitalizacij zaradi covida-19 medtem ostaja nespremenjena kot dan prej.

Po nizu omejitev, ki so jih v boju za zajezitev silovitega četrtega vala epidemije doslej sprejele posamezne dežele, prav danes stopajo v veljavo novi ukrepi na ravni celotne države in jih je minuli teden potrdil parlament. Ti med drugim vključujejo obvezno predložitev potrdila o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu na novi koronavirus za uporabo javnega prevoza in na delovnih mestih.

Gre za dodatno omejitev, saj je enako potrdilo že od prej potrebno za vstop v notranje prostore denimo barov, restavracij in nekaterih drugih storitev.

Delodajalci naj bi poleg tega zaposlene spodbujali k delu od doma, uslužbenci domov za starejše pa se morajo dnevno testirati na novi koronavirusa ne glede na cepilni status.

V zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je od danes vstop v prostore, kot so klubi, diskoteke omejen na tiste, ki ob negativen testu izpolnjujejo tudi pogoj PC, torej so cepljeni ali so covid-19 preboleli, na spletni strani poroča Deutsche Welle.