»Ko ne bom več mogel peti, draga moja, me bo pobralo,« so bile zadnje besede Freddieja Mercuryja prijateljici Aniti. Napoved frontmena legendarne britanske skupine Queen se je nekaj dni kasneje uresničila. Na svojem domu v Londonu je obkrožen z najožjimi prijatelji umrl na današnji dan, 24. novembra, pred 30 leti. Star je bil 45 let. Britanska medijska hiša BBC se mu je poklonila z dokumentarnim filmom Freddie Mercury: Zadnje dejanje o dneh tik pred smrtjo, v katerem njegovi najbližji razkrijejo njegove dejanske zadnje besede. Bile so veliko manj romantične. »Zbudil se je okoli šeste ure zjutraj in dahnil 'lulu'. Želel je, da mu pomagamo do stranišča,« razlaga njegov življenjski partner Jim Hutton. »Ni mogel hoditi, zato sem ga nesel. Ko sem ga položil nazaj v posteljo, sem slišal skoraj oglušujoč pok. Kot bi se zlomila veja. V resnici se je zlomila ena od njegovih kosti. Začel je kričati,« še opisuje Hutton. Kmalu zatem je padel v komo, proti večeru pa izdihnil. Umrl je za posledicami zapletov pri aidsu.

Poslovil se je od bližnjih Okužbo z virusom HIV naj bi mu postavili štiri leta prej, sam pa je bolezen javno potrdil šele dan pred smrtjo. Tiste čase je bolezen poleg skoraj gotove smrti s seboj prinašala tudi strah pred neusmiljeno družbeno stigmo. Ljudje so okužene po večini izločili iz družin, skupnosti. Nekaj tednov pred koncem je Freddie nehal jemati tablete, ki so ga ohranjale pri življenju, in se počasi začel poslavljati od družine in prijateljev. Tudi od Eltona Johna, s katerim sta spletla prisrčno prijateljstvo. Freddie je Eltona klical Sharona, on njega Melina. »Ni mogel iz postelje, počasi je izgubljal vid, njegovo telo je bilo polno ran. A še vedno je bil dobri stari Freddie, s katerim sva čvekala in opravljala. Nisem se mogel odločiti, ali se ne zaveda, kako blizu smrti je, ali pa je po drugi strani to zelo dobro vedel, a ni pustil, da mu to stoji na poti zadnjih trenutkov,« je Elton John povedal o njunem slovesu. O smrti je nekoč že spregovoril. »Oh, samo pomislite na vse tiste zanimive ljudi, ki jih boste spoznali tam spodaj.«

Za uspeh »krivil« zobe Kaj novega, še neznanega je o britanski glasbeni legendi skorajda nemogoče zapisati. Kot Farrokh Bulsara se je leta 1946 rodil na Zanzibarju, je eden najboljših pevcev v zgodovini sodobne glasbe, znan je bil po svojem razkošnem, skoraj že kičastem slogu, s katerim je poleg vseobsegajoče karizme in teatralnih nastopov osvajal občinstvo ter se obenem uprl nepisanim pravilom, kako naj bi bil videti vodja rock banda. Imel je čisto poseben glas, katerega razpon je bil skoraj štiri oktave. Sam je bil prepričan, da je angelski glas posledica dodatnih štirih zob, ki jih je imel v ustih, čeprav to ni bilo res. Kljub temu si jih, tudi ko je bil bogat, ni dal nikoli popraviti. Strah ga je bilo, da bi z zobmi izgubil svoj čudežni talent, ki je spremenil glasbeni svet. Freddie je bil tudi neizmerno nadarjen za pisanje pesmi. Podpisal se je pod največje uspešnice Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Good Old-Fashioned Lover Boy, Killer Queen, We are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, s špansko sopranistko Montserrat Caballé je spisal tudi Barcelono. »Ne vem, kaj bi počel, če tega ne bi delal dobro. Nič drugega ne znam. Ne znam kuhati in zagotovo bi bil slaba gospodinja,« se je nekoč pošalil o svojem talentu.

Ljubezen njegovega življenja je bila Mary Pestro je bilo tudi njegovo zasebno življenje. Ali je bil bi- ali homoseksualec, je pravzaprav popolnoma vseeno. Imel je nekaj partnerjev, s katerimi si je delil življenje, a je bila najpomembnejša oseba v njegovem življenju Mary Austin. Spoznala sta se v začetku 70. let, bila sta v resni zvezi, skupaj sta živela vse do trenutka, ko se je Freddie zapletel z menedžerjem glasbene založbe. Romantična vez je propadla, prijateljstvo je ostalo do smrti. »Ljubimci so me spraševali, zakaj ne morejo zasesti njenega mesta v mojem življenju. To je preprosto nemogoče. Je moja edina prijateljica, kot moja žena. Zaupava si, ljubiva se, a na malo drugačen način. Nikoli ne bi mogel tako ljubiti moškega, kot ljubim njo,« jo je v intervjuju leta 1985 koval v zvezde. Zanjo je napisal več pesmi, najbolj znana je Love Of My Life.