Dvaindvajsetletni Ljubljančan je zaradi poškodbe levega gležnja in kolena izpustil prav zadnje tri tekme Dallasa, tokrat pa je pred drugim zaporednim obračunom s Clippers dobil zeleno luč za vrnitev na parket in svojemu moštvu takoj pomagal do desete zmage v sezoni. Ta pa je bila težko prigarana.

V 41:09 minute je Dončić dosegel 26 točk, dodal še devet skokov in devet podaj ob eni ukradeni, šestih izgubljenih žogah ter dveh blokadah. Iz igre je Ljubljančan zadel devet od 21 metov, 4/11 za tri. S 30 točkami se je izkazal tudi Kristaps Porzingins, pri poražencih pa je 31 točk dosegel Reggie Jackson.

Dallas je slabše začel dvoboj in v prvi četrtini takoj zaostal za 11 točk, ob polčasu pa za šest. Dončić je nato s sijajno tretjo četrtino, v kateri je dosegel 15 točk, poskrbel za preobrat in vodstvo gostov za štiri točke.

V izenačeni zadnji četrtini so Clippers skušali podvajati Dončića, a je z dobrim kroženjem žoge Dallas prihajal do odprtih metov za tri točke in povedel za deset točk (102:92). Clippers po zaslugi dobre obrambe gostov nato niso zadeli slabe štiri minute, v zadnjih dveh pa pripravili preobrat. Trojko za izenačenje je ob zvoku sirene zadel Paul George (26 točk).

V podaljšku so Mavericks ohranili mirne živce, povedli za osem točk (112:104), jeziček na tehtnici pa je bil predvsem Porzingis s šestimi točkami in skokom v napadu, trojko pa je vmes zadel še Maxi Kleber.

Na ostalih tekmah so košarkarji Portland Trail Blazers ugnali moštvo Denver Nuggets s 119:100. Vlatko Čančar je pri gostih prvič to sezono dobil priložnost za igro, potem ko se je vrnil v ekipo zlatih zrn iz razvojne lige. V 3:25 minute je dosegel eno točko s črte prostih metov. Pri Denverju je vnovič manjkal Nikola Jokić, strelsko breme pa je s 24 točkami prevzel Jeff Green (24). Pri domačih je CJ McCollum dosegel 32 točk, Damian Lillard jih je dodal 25.

Miami je v gosteh ugnal Detroit s 100:92. Tyler Herro je za zmagovalce dosegel 31 točk. New York Knicks pa so v domači dvorani s 106:100 ugnali Los Angeles Lakers. Pri jezernikih je tekmo prepovedi odslužil LeBron James, Russell Westbrook pa je prišel do trojnega dvojčka z 31 točkami, 13 skoki in 10 podajami. Za kratkohlačnike je Evan Fournier dosegel 26 točk.