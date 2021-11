Zavezništvo strank Povežimo Slovenijo: ena in ena je tri

Predsedniki petih strank, Zdravko Počivalšek (SMC), Marjan Podobnik (SLS), Andrej Čuš (Zeleni Slovenije), Franc Kangler (NLS) in Alojz Kovšca (GAS), so v začetku tedna izpeljali prvi uradni sestanek, končni cilj pa je oblikovanje skupne kandidacijske liste na parlamentarnih volitvah. Dogovor naj bi sklenili do konca leta.