Ko je slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih sklenila včerajšnji trening v Kranju, so bile tekmovalke vidno presenečene, kako veliko je bilo zanimanje medijev za druženje z njimi pred novo sezono svetovnega pokala, ki se bo začela v petek v Nižnem Tagilu v Rusiji. Predstavnikov medijev je bilo več kot na podobnem dogodku z zvezdniško moško vrsto pred tednom dni v Planici. Jernej Damjan je pridno deloval v novi službi na Smučarski zvezi Slovenije (SZS), v kateri skrbi za objave na družbenih omrežjih o tem, kaj se dogaja v nordijskih reprezentancah. Gneča pod skakalnico je bila velika, saj so bile na Gorenjskem tudi reprezentance Kazahstana, Nemčije, Romunije in Avstrije. Tudi Peter Prevc je pilil zadnje podrobnosti pod vodstvom trenerja Janija Grilca, ki je pohvalil pripravljenost kapetana slovenske moške eskadrilje in njegov napredek po spremembah v tehniki pred današnjih odhodom na tekmo svetovnega pokala v Ruko na Finskem, kamor bodo preostali prileteli s posebnim letalom iz Rusije.

Zupančič marca v karanteni sredi gozda brez interneta in telefona

Selektor slovenske reprezentance Zoran Zupančič je odločil, da v Rusijo odpotujejo Nika Križnar (osvojila kristalni globus v lanski sezoni), Urša Bogataj (skupna zmagovalka letošnje poletne velike nagrade), Ema Klinec (aktualna svetovna prvakinja na srednji skakalnici), Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Nika Prevc, ki jih danes čaka kar 24 ur dolgo potovanje. Najprej s kombijem na Dunaj, nato letalski polet prek Moskve do Jekaterinburga ter za konec še tri ure vožnje po zasneženih cestah do Nižnega Tagila, kamor bodo prispele v četrtek ob peti uri zjutraj. »Spanje do opoldneva, lahko kosilo in nato akcija z dvema skokoma za trening in kvalifikacijskim za prvo tekmo v petek,« je dekletom načrt razložil selektor Zoran Zupančič.

Slovenija v 11. sezono svetovnega pokala za ženske vstopa z najmočnejšo zasedbo doslej in visokimi cilji. »Poletna sezona je bila zaradi bolezni in manjših poškodb turbulentna, zato ob odsotnosti s treninga ni bilo pravega ritma. Kljub temu so dekleta na tekmah poleti pokazala najboljše skoke. Na sklepnih pripravah na ledenih smučinah v Kranju in Planici smo imeli zelo dobre pogoje. Forma pred prvimi tekmami je zelo dobra. Na treningu so odstopale Križnarjeva, Bogatajeva in Klinčeva,« je samozavesten Zupančič. Selektor je marca na tekmah v Rusiji končal v karanteni v razpadajoči hiši v divjini sredi gozda brez interneta in telefonskega signala, čeprav je pred tem med svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu prebolel koronavirus, kjer je bil na Bavarskem v izolaciji kar v hotelski sobi, iz katere je tekmovalke vodil na daljavo. Cilj letos je kolajna na olimpijskih igrah ter čim več stopničk na 28 tekmah za svetovni pokal. Lani so Slovenke na 20 tekmah kar 19-krat stale na stopničkah. Letos so v načrtih še boljši dosežki in zmaga v pokalu narodov.

Prva zvezdnica pripravljalnega dela sezone je bila Urša Bogataj, ki je zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade (štiri zmage ter drugo in šesto mesto). »Poletje je bilo super, vendar zdaj se skoraj dva meseca nismo videli s konkurenco, zato bomo šele spoznali, kaj to pomeni. Zmaga na poletni veliki nagradi ni pritisk, ampak sem vesela, da sem to doživela. Skoki na zadnjih treningih so bili dobri. Želim jih prenesti na sneg in uživati tako, kot sem poleti. Bolj kot o rezultatih razmišljam o tehniki. Šla bom iz tekme v tekmo,« je bila jedrnata Urša Bogataj. Ker je imel težko poškodbo križnih vezi, se je s pomočjo psihologa soočala tudi s strahom, ki se pojavi ob prehodu na sneg, kjer ima največ težav z doskokom. Tudi Nika Križnar, ki bo branila veliki kristalni globus, je zelo zadovoljna s pripravljenostjo in želi ponoviti lanski uspeh.