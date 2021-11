Kot so opozorili, je poleg stroškov za opravljanje tečaja in izpita prve pomoči, zdravniškega pregleda ter tečaja in izpita iz cestnoprometnih predpisov potrebno veliko denarja odšteti še za ure vožnje. V zadnjih letih pa se je v slovenskih avtošolah cena ene ure vožnje močno podražila.

Ob tem so izpostavili navedbo članka časopisa Delo z naslovom Za vozniški izpit je treba odšteti najmanj 900 evrov, iz katerega je razvidno, med kakšnimi cenami se je gibala ura vožnje junija 2019.

"Na podlagi podatkov posameznih spletnih strani avtošol po Sloveniji jo boste najceneje odnesli na Štajerskem, kjer ura vožnje povprečno znaša 23,5 evra. Kandidati največ zapravijo v Ljubljani, saj posamezna ura povprečno stane 27 evrov. Takoj za Ljubljano je tudi Dolenjska regija, kjer kandidati za uro vožnje plačajo 26 evrov, in Primorska, kjer kandidati odštejejo 24,3 evra," je takrat pisal Delo.

Zaradi pobud s strani dijakov so se tako tudi na Dijaški organizaciji Slovenije podrobneje pozanimali o cenah za eno uro vožnje, in sicer v desetih različnih avtošolah po celi Sloveniji. Povprečna cena po njihovih izračunih znaša 35,4 evra, kar pa je približno 10 evrov več kot pred dvema letoma.

"Čeprav razumemo, zakaj so se cene povišale (povišanje cen goriva, zaprtje države, razkuževanje vozil), se nam vseeno ta precejšen skok cen ne zdi opravičljiv. Marsikateri povprečen dijak si vozniškega izpita ne more privoščiti," svarijo v dijaški organizaciji, kjer si želijo najti skupno rešitev, ki bo dijakom olajšala pridobitev vozniškega izpita.