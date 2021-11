Italijanska policija je sporočila, da so v okviru operacije aretirali 22 ljudi, med njimi štiri Nemce in enega Švicarja, ki živi v Italiji. Pri tem so zasegli sredstva na bankah, nepremičnine in kriptovalute v skupni vrednosti okoli 41 milijonov evrov.

Kriminalci so se pretvarjali, da delujejo na področju energetske prenove in da izdajajo energetske izkaznice. Podjetja so plačala za storitve, ki pa jih niso nikoli izvedli, da bi tako prikrila nezakonite aktivnosti.

Na ta način so kriminalci nezakonito pridobili več kot 27 milijonov evrov. Denar so hitro nakazali na račune v različnih državah in ga nato vrnili v Italijo v obliki gotovine, kjer so ga investirali v nepremičnine in kriptovalute.

Policijsko operacijo so koordinirali iz nemškega Duisburga. Sumničavi pa so postali, ko so leta 2019 opazili, da se je na nemške račune nakazalo večje količine denarja iz Italije. Kmalu zatem so sredstva dvignili in jih najverjetneje znova nakazali nazaj v Italijo.