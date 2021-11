»Po odpovedi sobotne tekme je bilo v ponedeljek in danes potrjenih še pet novih okužb s covidom-19 v ekipi Olimpije. Vseh pet novookuženih igralcev je bilo na petkovem testiranju negativnih in povsem brez težav. Zaradi kasnejšega razvoja simptomov okužbe so opravili PCR-test, ki je bil pozitiven. Ker jim je bila v soboto zaradi rizičnega stika že izdana odločba o karanteni, so bili pravočasno izolirani,« so zapisali pri Olimpiji in dodali, da so praktično vsi okuženi igralci dobili vročino in razvili znake okužbe zgornjih dihal.

Pri Olimpiji so za sredo napovedali novo preventivno testiranje PCR za vse, ki so bili doslej negativni.

Ljubljančani so zaradi okužb ostali brez sobotne tekme z Muro, zaradi istega razloga pa je na poznejši datum preložen tudi obračun 18. kroga, ki bi moral biti konec tega tedna v Celju.