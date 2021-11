Epidemijo covida-19 bi zaustavili, če bi imeli na voljo cepivo s tako visoko zaščito, kot so jo na začetku ponujala mRNK cepiva, je pojasnila Beovićeva. Tovrstna cepiva so v začetku nudila okoli 95-odstotno zaščito, je opomnila Beovićeva. Kot je znano, pa je učinkovitost cepiv s pojavom novih različic koronavirusa nekoliko upadala.

Tako visoko zaščito cepiv po oceni Beovićeve lahko zopet dosežemo z uporabo poživitvenih odmerkov cepiv. Hkrati pa bi morala biti v nekem trenutku precepljena domala vsa populacija, kar je v praksi neizvedljivo, je poudarila Beovićeva.

Opomnila je, da lahko vseeno z velikim deležem precepljenosti zmanjšamo sprejeme covidnih bolnikov v bolnišnice in omogočimo normalno življenje vseh ljudi, saj se na ta način zmanjša možnost okužbe s koronavirusom.

Ob tem je Beovićeva izpostavila, da zaščita po preboleli bolezni »počasi ugaša.« O tem po njenih besedah ni veliko podatkov, ena od izraelskih raziskav pa kaže, da prebolevniki, ki so covid-19 preboleli lansko leto, ponovno zbolevajo še enkrat tako pogosto, kot tisti, ki so bolezen preboleli letos.

Beovićeva je opomnila, da so strokovnjaki že v začetku epidemije covida-19 predvidevali, da imunost po preboleli bolezni ne bo trajna. »Nekaj zaščite prebolelost vendarle nudi in če se dodatno cepimo, lahko dobro vplivamo na to, da nas virus ne prizadene na najhujši način,« je pozvala predsednica zdravniške zbornice.

Tudi Poklukar je pozval k cepljenju, tako z osnovnimi odmerki cepiva, kot s poživitvenimi. Po njegovih besedah je najbolj pomembno, da k cepljenju pristopijo starejši od 50 let. Povprečna starost covidnih bolnikov trenutno znaša 70 let, je opozoril minister. Na t. i. navadnih covidnih oddelkih je večina ljudi sicer starejših od 50 let, na intenzivnih pa so tudi mlajši, je poudaril Poklukar.