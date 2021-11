Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

V Sloveniji bi morali graditi enotnost na spoštovanju ustave. V njo smo zapisali temeljne vrednote, na katerih smo bili pred tremi desetletji odločeni graditi svojo prihodnost. Vladavina prava zahteva spoštovanje ustave, zakonov in neodvisno pravosodje, ki ni in ne more biti orodje te ali one strani. V ustavo smo zapisali, da je Slovenija socialna država, kar nikakor ni ovira, da si lahko različne politične opcije prizadevajo ta cilj uresničevati na različne načine, ne morejo pa ga ignorirati ali izničiti. Zapisali smo, da smo država, ki spoštuje človekove pravice in politične svoboščine. To je imperativ, ki ne more biti predmet dobre volje trenutne večine ali političnega mešetarjenja. Zavzemati se moramo za učinkovite demokratične nadzorne mehanizme, neodvisne medije in angažirano in kritično civilno družbo, brez katerih ni in ne more biti delujoče demokracije.