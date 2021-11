Pred dobrimi tremi leti, bilo je 13. oktobra, se je na Opekarski cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 50-letni kolesar Andrej Gentile. Zaradi te tragedije se zdaj na sodišču zagovarja 62-letni Martin Ojsteršek. Obtožen je, da je za volanom BMW v megli trčil v Gentileja, ki je v isti smeri vozil ob desnem robu ceste. Kolesar je obležal na vozišču, tožilstvo pa trdi, da je Ojsteršek v križišču sicer stopil iz avta in pogledal, kaj se je zgodilo, potem pa odpeljal naprej. Kmalu zatem so ga policisti izsledili doma. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v krvi 1,29 promila alkohola, močno pijan je bil tudi kolesar. Tožilka Maša Podlipnik Ojsteršku očita nevarno vožnjo in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Na predobravnavnem naroku je dejal, da se ne čuti krivega, da nesreče ni povzročil in da jo je kvečjemu poskušal preprečiti, a mu ni uspelo. »Vozil sem zelo previdno, bilo je le nekaj sto metrov od doma,« je izjavil, hkrati pa priznal, da je naredil napako, ker je vozil pijan. A pridal, da je enako napako zagrešil tudi pokojni. Na sojenju se za zdaj ni zagovarjal, je pa sodnik Marko Justin prebral njegov zagovor iz preiskave. Takrat je razložil, da se mu je zdelo, da je na cesti nekaj zadel in da bi to lahko bilo kolo. Nesreča oziroma padec kolesarja po vozišču naj bi se torej zgodil, še preden je sam pripeljal na kraj. Tudi na to je obramba namigovala že na predobravnavnem naroku: da je torej kolesar še pred tem padel po cesti in da je morda obtoženi z avtom zadel v kolo, ko je oškodovanec skušal vstati s tal in se znova povzpeti nanj.

Izkrvavel v nekaj minutah

Na zadnji obravnavi so zaslišali dr. Martina Mervica z Inštituta za sodno medicino, ki je opravil mrliški pregled na kraju nesreče in sodno medicinsko obdukcijo, nato pa izdelal sodno izvedensko mnenje o kolesarjevih poškodbah. Na vprašanje, ali je možno, da je Gentile vijugal in celo zapeljal pred obtoženčev avto, je Mervic odvrnil, da na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, na to ne more odgovoriti. Spraševali so ga tudi, ali je možno, da je kolesar padel in da ga je nato avto prevozil. Odgovoril je nikalno. »Če bi bil prevožen, takšne poškodbe ne bi nastale,« je dejal.

V nesreči je Gentile sicer dobil obsežne poškodbe notranjih organov in okostja. Neposreden vzrok smrti je bila izkrvavitev kot posledica pretrganja prsne aorte. Izkrvavel je v nekaj minutah in tudi takojšnja zdravniška pomoč ne bi preprečila tragičnega izida. Po Mervičevih besedah je osebni avto trčil v zadnji del kolesa. Kolesarja je zadelo v levo stran medenice in hrbet (kar je povzročilo usodno poškodbo aorte), padel je na cesto in z glavo udaril ob tla. Nato ga je odbilo v smeri vožnje in zakotalil se je po vozišču. Bil je močno pijan in absolutno nesposoben za vožnjo, saj so mu namerili kar 2,82 promila.