Preprost izračun pokaže, da ima Izola s tremi poslanci v parlamentu dejansko šestkrat več predstavnikov glede na število prebivalcev, brez manjšinca pa štirikrat več, kot je povprečje v Sloveniji. Ta podatek kaže na anomalijo našega volilnega sistema, ki bo očitno ostala tudi do naslednjih volitev.

Problem pa ni samo nesorazmerno število poslancev iz Izole, temveč predvsem njihova izdaja predvolilnih obljub in s tem tudi izdaja svojih volilcev. Gre za Simonoviča, ki je postal navaden glasovalni žeton Janše in je poleg volilcev izdal tudi stranko DeSUS, ki se zaradi njega ne bo več uvrstila v parlament, verjetno pa bo celo razpadla. Mogoče bi zaradi suma korupcije stranko DeSUS lahko preimenovali kar v GSUS (Gradbena stranka upokojencev Slovenije).

Drugi primer izdajalca svojih volilcev in stranke je Gregor Perič, ki se je s stranko SMC pred volitvami zavzemal za demokracijo, ki pa nikakor ni predvidela druženja z Janšo, ki je dokazano že pred tem rušil vse demokratične norme. Zaradi tega stranka SMC ne bo več prišla v parlament, ker so Perič in njegovi strankarski konvertiti pomagali sesuti demokracijo. Ustava, zakoni in človekove pravice so za njih samo mrtva črka na papirju, država pa je zaradi tega na robu sesutja.

O Žižu in njegovem kolegu iz madžarske manjšine pa je bilo objavljeno že veliko sumov kupovanja njunih glasov s finančnimi protiuslugami. Če zaradi tega trpi demokracija, se ta dva poslanca očitno ne sekirata, sekirajo pa se vsi drugi državljani. Država Slovenija v ustavi zagotavlja manjšini italijanske in madžarske skupnosti po eno mesto v parlamentu, o čemer pa po drugi strani lahko slovenska manjšina v teh istih državah samo sanja.

Bližajo se volitve v parlament, kar pomeni, da mnogo poslancev ne bo ponovno izvoljenih, vrnili se bodo domov in v službo na delovna mesta v svojem domačem okolju. Kako jih bo okolje sprejelo, si lahko kar prestavljamo. Simonovič bo upokojenec in bo imel zagotovljeno eksistenco, medtem ko bo njegov mlajši kolega Perič, ki je potopil stranko SMC, verjetno imel priložnost dokazovati se v novem delovnem okolju. Me prav zanima, kako se bo to izteklo.

Na koncu pa lahko rečemo, dragi prevarani Izolčani, želimo vam veliko lepih skupnih trenutkov z vašimi izvoljenimi predstavniki.

Petra Lužnik, Ljubljana