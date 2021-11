No, ko sem govoril o nadomeščanju fosilnih goriv z obnovljivimi viri, sem se dotaknil tudi jedrskega, ki zagotovo ne proizvaja CO2 in ne prispeva k segrevanju ozračja ter daje veliko energije, je pa potencialno hudo nevaren za ljudi in okolje. Poznamo nesreče in posledice – najbolj znani sta Černobil in Fukušima – in ne vemo še, kako in kam z odlaganjem nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter iztrošenega jedrskega goriva. V Sloveniji nam zagotavlja več kot tretjino potrebne elektrike Jedrska elektrarna v Krškem, ki se počasi stara in bo tovrstno proizvodnjo, ko se bo poslovila, treba poiskati drugje. Enako pri Termoelektrarni Šoštanj, ki je s kurjenjem premoga največji proizvajalec ogljikovega dioksida in ki jo bomo morali zapreti še prej. V relativno kratkem času bomo lahko ob dve tretjini elektrike, če ne bomo pravočasno poskrbeli za nove proizvodne zmogljivosti. Stavimo seveda na obnovljive energente, vse vlade doslej tudi na izgradnjo nove, to je 2. jedrske elektrarne. Toda ker je tema vendarle občutljiva – ne pozabimo, da leži Krško na tektonsko labilnem prostoru – naj bi o tej gradnji odločalo ljudstvo na referendumu, ki se napoveduje za prvo leto novega parlamentarnega mandata.

Zagovorniki projekta trdijo, da že sedanjemu povpraševanju z elektriko z obnovljivimi viri ne moremo zadostiti, kaj šele povečanim potrebam, kar bi nas sililo k uvažanju elektrike, česar pa si ne bi smeli želeti. Brez jedrske energije, pravi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ne bomo kos nalogi, to je brezogljični družbi in energetski neodvisnosti. No, trditev o energetski neodvisnosti z jedrsko elektrarno je lažna, zavajajoča. Tudi z njo bomo odvisni: od konstruktorja centrale, od rezervnih delov in občasnih remontov, nenazadnje od jedrskega goriva, ki ga doma nimamo.

Rešitev je torej v opustitvi te ambicije in dogovor z Avstrijo in Italijo oziroma Furlanijo - Julijsko krajino – kot je predlagal neki nizozemski znanstvenik – o pospešenem razvoju in skupni uporabi obnovljivih virov. Pri tem se samo po sebi sili vprašanje: kako zmoreta Avstrija z 8,5 milijona prebivalcev, torej za več kot štiri Slovenije, in Italija s 60 milijoni (30-krat več od nas) brez jedrskih central? Pa ja imamo mi, na glavo prebivalca, veliko več sonca, vetra, vode in gozda kot obe sosedi. O tem, kako bom glasoval na referendumu, je vsakršna dodatna beseda odveč.

Še misel o 2100, ko bi nas pričakale katastrofe. Bojim se, ko gledam, kaj se dogaja po Evropi z napetostmi na plečih beguncev na poljsko-beloruski meji, z vse bolj bojevito retoriko med Brusljem in Moskvo, z nasiljem ob protestih zaradi covidnih ukrepov in še kaj, da je napoved dokaj optimistična.

Aurelio Juri, Koper