Medtem ko se še ni polegel korupcijski škandal o dodatnih službah poslancev oziroma o tem, koliko poslancev zasebna podjetja plačujejo za vpliv na vladno politiko (lobiranje) in kako uspešni so bili pri tem, je na obzorju nov škandal. Napovedal ga je predsednik odbora za standarde (vedenja in ravnanja britanskih poslancev) Chris Bryant, poslanec opozicijskih laburistov. Sprožil je preiskavo tako imenovanih medstrankarskih parlamentarnih skupin, nekakšnih neuradnih interesnih odborov članov poslanske (650) in lordske zbornice (784), ker ocenjuje, da so nekateri med njimi »stranska vrata za zastopanje komercialnih interesov v parlamentu«.

Parlamentarna veja lobistov?

Bryant namreč meni, da so nekatere od teh skupin, ki jim na kratko rečejo APPG (all-party parliamentary groups) parlamentarna veja lobističnih in piarovskih podjetij. Te skupine so samo v zadnjih petih letih dobile več kot 38 milijonov evrov od zasebnih podjetij in organizacij pa tudi tujih držav. Več kot petino tega denarja so jim podarila lobistična podjetja. Kritiki pravijo, da gre samo za vrh lobistične ledene gore, saj številni lobisti niso registrirani. Bryant, ki podpira prepoved dodatnih služb poslancev, ni za prepoved delovanja teh skupin, ki lahko igrajo pomembno vlogo pri opozarjanju parlamenta na spregledana vprašanja, zahteva pa transparentnost o tem, kdo jim daje denar in za kaj. Po sedanjih pravilih jim ni treba nikomur polagati računov, ne o prejetem denarju ne o njegovi porabi.

Člani teh skupin posebno radi hodijo na »izlete« doma in v tujino. Njihovo število se je v zadnjih nekaj letih dramatično povečalo. Po zadnjem štetju jih je kar 744, trikrat več kot uradnih poslanskih odborov. In tudi razpolagajo s trikrat več denarja. Povezovali naj bi poslance s skupnimi interesi za različne države ali skupine držav. Teh je blizu 130. Med njimi je tudi skupina za Slovenijo s šestimi člani: dvema poslancema, tremi lordi in eno baronico, ki ne navaja, ali je za to prejela kaj denarja. Tudi v afganistanski skupini je na primer šest članov. So skupine z manj člani, v avstrijski so na primer samo trije, in so skupine z veliko več člani. Bahrajnska jih ima kar trideset. Tudi ta ne navaja podatkov o svojih financah. Za Katar je prav tako veliko zanimanja. Kako ne bi bilo: člani te skupine so bili letos oktobra v dveh skupinah na petdnevnem izletu v Katarju, vse stroške pa je krilo katarsko zunanje ministrstvo. Za prvo večjo skupino je plačalo 130.000, za drugo, manjšo, pa 100.000 evrov.