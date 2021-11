Osredotočimo se na odcepitveno matematiko gorenjskih osamosvojiteljic. Izpostavili sta, da sta zbrali 1000 podpisov za ustanovitev nove občine, v kateri bi bilo 10.000 ljudi. Teh 1000 podpisov kaže na 70-odstotno podporo, na referendumu pa pričakujejo več kot 90 odstotkov glasov za novo občino! Uf, težko bo voditi občino, če se ti zdi, da je 1000 od 10.000 sedemdeset odstotkov s potencialom devetdesetih. Samo za Matejo in Barbaro: 1000 od 10.000 je 10 odstotkov. Bo šlo? Saj so okrogle številke, no.