Kot so spomnili v kolektivu novinarjev informativnega programa TVS, so vodstvo RTVS že opozorili na nerealno pripravo predloga programsko-produkcijskega načrta v delu, ki se navezuje na informativni program TVS, in pozvali k njegovim popravkom. A vodstvo z nekaterimi minimalnimi spremembami vztraja pri predlaganem načrtu, so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

Načrt zastavljen nerealno in je produkcijsko neizvedljiv ter da vodi k osiromašenju ponudbe TVS »Razlogi za množičen in odklonilen odziv kolektiva na predlog zato ostajajo,« so zapisali. Tako še vedno menijo, da je načrt zastavljen nerealno in je produkcijsko neizvedljiv ter da vodi k osiromašenju ponudbe TVS, zniževanju standardov in krnitvi poslanstva javne televizije. Zato člane programskega sveta RTVS pozivajo, naj takšen predlog načrta zavrnejo. V sedanji obliki namreč v ničemer ne naslavlja ključnih problemov, ki jih vodstvo TV in RTVS največkrat izpostavlja, torej padca gledanosti programov ter finančne stiske ustanove. »Še manj pa je zagotovilo, da bo naše delo lahko kakovostnejše in ustreznejše poslanstvu RTVS na področju informiranja domače in tuje javnosti,« so zapisali v kolektivu. Poziv programskih svetnikov je podpisalo več kot 90 odstotkov zaposlenih v informativnem programu TVS, podporo pa so jim izrazili tudi številni drugi zaposleni na RTVS. Ugotovitve in zahteve kolektiva informativnega programa podpirajo tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije. Zahtevajo, da jih vodstvo RTVS upošteva pri oblikovanju predloga načrta, ki ga bo programski svet obravnaval 29. novembra. Ocenjujejo, da je predlog programsko-produkcijskega načrta pripravljen pomanjkljivo, je strokovno sporen in bo imel za javno televizijo uničujoče posledice na vsebinskem, vizualnem, razvojnem in kadrovskem področju. Prav tako je predlog neodgovoren do javnosti, saj krči informativne vsebine na prvem programu TVS in jih prestavlja na slabše gledane termine in na drugi program.