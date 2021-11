Srbska radiotelevizija RTS poroča o najmanj petih poškodovanih, od tega treh huje, ter o nekaj pogrešanih, ki jih še iščejo. Pri poškodbah naj bi šlo za opekline, a zaenkrat ni jasno, kako hude. RTS je neuradno izvedela, da naj bi bilo v objektu, kjer proizvajajo rakete, v času eksplozij okoli sto zaposlenih.

Takoj po eksploziji je na območje odhitelo 11 gasilskih vozil s 36 gasilci, kmalu so sledile še okrepitve. Prav tako je na prizorišče odšlo sedem ekip nujne pomoči. Nad območjem se širi gost dim, policija pa ne dovoli dostopa in preusmerja promet.

Novembra 2008 je v isti tovarni že prišlo do eksplozije, v kateri so bile ranjene tri osebe, ena huje in dve lažje.