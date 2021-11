»Pripravili smo zakon z namenom preprečevanja nastajanja odpadkov za enkratno in kratkotrajno uporabo, s katerim bi zmanjšali vpliv na okolje in posledično pozitivno vplivali na zdravje ljudi,« je danes v imenu predlagateljev dejal Andrej Rajh (SAB). Ob pandemiji covida-19 se je še dodatno izkazalo, kakšno razsežnost ima uporaba tovrstnih izdelkov, proizvodov, embalaže, je dodal.

Po predlogu bo v Sloveniji prepovedano dajanje na trg vseh proizvodov iz oksorazgradljive plastike in najbolj pogosto uporabljenih izdelkov oz. proizvodov za enkratno uporabo, kamor sodijo jedilni pribor, krožniki, slamice, vatirane palčke, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz ekspandiranega poliestra.

Podpora vseh poslanskih skupin

V vseh poslanskih skupinah so predlogu zakona napovedali podporo, pri čemer so opozarjali na škodljivost teh izdelkov za okolje in zdravje ljudi. »Utapljamo se v plastiki, ki je je iz dneva v dan več na trgovskih policah,« je dejal Dušan Šiško (SNS). Plastične izdelke naj se čim prej nadomesti z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi, je pozval.

Plastična embalaža je najpogostejši vir onesnaženja svetovnih rek in oceanov, je opozoril Edvard Paulič (LMŠ). Spomnil je, da v Sloveniji po ocenah nastane 35 kilogramov plastike za enkratno uporabo na prebivalca, kar nas uvršča na 20. mesto na svetu, je spomnil. Miselni preskok k boljšemu svetu se mu zato zdi nujen.

»S sprejetjem tega zakona pa naše delo še ne bo končano,« je nadaljeval Paulič in dodal, da se bodo zahteve iz evropske direktive glede recikliranja plastičnih proizvodov v naslednjih letih še zaostrovale.

»Otrokom in vnukom moramo zapustiti boljši svet, kot smo ga prejeli,« je pozval tudi Ivan Hršak (DeSUS). Ob tem je opozoril, da bo treba na seznam prepovedanih plastičnih proizvodov dodati še druge.

Slovenija bi morala evropsko direktivo prenesti v svoj pravni red do 3. julija in ker se to ni zgodilo, so v opoziciji pripravili predlog zakona. Vlada je medtem izdala uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov, katere določba glede omejitev pri dajanju na trg bo z uveljavitvijo zakona prenehala veljati.