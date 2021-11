Iz dokumentov, ki so dostopni od ponedeljka, je po pisanju AFP razvidno, da je MRC po obtožbah o nadlegovanju Spaceyja odpustil in začel preiskavo, v kateri so ugotovili, da je kršil določila pogodbe in standardov o ravnanju na delovnem mestu.

Val obtožb, ki je ustavil kariero 62-letnika, med drugim znanega tudi iz filma Lepota po ameriško režiserja Sama Mendesa, je sovpadel z vzponom gibanja #MeToo proti spolnemu nadlegovanju in zlorabi, ki ga je sprožil primer vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina.

Dvakratni dobitnik oskarja je v petih sezonah Hiše iz kart, ki so jo predvajali na Netflixu, igral brezvestnega ameriškega politika Franka Underwooda, dokler v javnost niso prišle obtožbe o spolnem nadlegovanju. Družba MRC je pojasnila, da o tem ni bila seznanjena.

Pojasnila pa je tudi, da je njegov odhod iz priljubljene serije zahteval reorganizacijo, zaradi katere je prišlo do "znatnih izgub" za podjetje. Iz scenarija so morali umakniti njegov lik in šesto sezono preoblikovati s 13 v šest epizod.

Produkcijska hiša je pravni spor proti Spaceyju začela leta 2019. Igralčevi pravni zastopniki se na prošnjo AFP za komentar niso odzvali.