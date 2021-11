Se še spomnite filma Armageddon (1998), ki ga je režiral Michael Bay? Tistega, v katerem je proti zemlji letel gigantski asteroid, za dramatičen učinek pa se je v ozadju vrtela pesem I Don't Want to Miss a Thing skupine Aerosmith? Podoben scenarij vidimo tudi v Netflixovem filmu Don't Look Up, le da za razliko od Armageddona, v katerem sta nas pred pogubo reševala Bruce Willis in Ben Affleck, tokrat v glavnih vlogah nastopata Jennifer Lawrence in Leonardo DiCaprio. Kot astronoma Kate Dibiasky in dr. Randall Mindy, ki želita prenesti novico, da je do konca sveta ostalo šest mesecev. Namesto solzave melodrame pa je režiser Adam McKay posnel komedijo in izrazito politično satiričen film, ki zelo očitno govori o trenutni podnebni krizi. Oziroma o tem, kako se z njo spoprijemamo.

»Armageddon kot komedija« in »Dr. Strangelove za današnji čas« lahko preberemo v odzivih po prvih medijskih projekcijah filma. McKay, ki se je velikih tem loteval že v Veliki potezi (2015) in Možu iz ozadja (2018), je za Hollywood Reporter dejal, da je želel ujeti duha časa, v katerem se po eni strani vrstijo svarila pred nepovratnimi posledicami, na drugi strani pa v politiki vlada nekakšna iracionalna brezbrižnost. »Že nekaj časa sem si želel posneti film, ki bi naslovil podnebno krizo, a se je z vidika zgodbe zdelo nemogoče ujeti nujnost problema, ki se vleče že desetletja,« pa je v pogovoru z novinarji povedal DiCaprio, ki je znan po okoljevarstveni drži.

Tisti, ki so si film že ogledali, so imeli seveda veliko povedati tudi o kandidatih za zlate kipce, ki bodo podeljeni prihodnje leto. Don't Look Up kar kriči po nagradah. Nova nominacija za glavno vlogo naj bi se nasmihala DiCapriu, za scenarij in režijo McKayu, za izvirno pesem Ariani Grande, za montažo Hanku Corwinu pa tudi glavnemu snemalcu Linusu Sandgrenu, Švedu, ki je zlatega kipca za fotografijo pobral že za Deželo La La (2016). Kot predsednica ZDA naj bi v filmu blestela tudi zimzelena Meryl Streep, za katero bi to lahko bila že 22 nominacija, del z zvezdniki nabite igralske zasedbe pa so še Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet in Ron Perlman.

A če je osrednje sporočilo o bližajoči se podnebni katastrofi povsem jasno, je bilo sicer na snemanju precej improvizacije, enega izmed prizorov v Beli hiši so tako brez posebnih priprav snemali dva dneva, pri čemer je imel eno ključnih vlog predvsem Jonah Hill, ki slovi po svojih vlogah v komedijah. Ob boku DiCapria pa smo ga recimo videli v Scorsesejevem Volku z Wall Streeta (2013), prav tako s humorjem nabiti in kričeči kritiki kapitalističnega pohlepa. Očitno je mešanje humorja in komentarja družbenih problemov postalo zelo priljubljena metoda velikih produkcij, kako po eni strani zabavati najširša občinstva po drugi strani pa prenesti politična sporočila. Ali je prvotno navdušenje upravičeno, pa bomo izvedeli že decembra.