Igralci prihajajo po napornem uvodnem delu sezone v klubih. Nekateri so imeli v njih uspešne zgodbe, spet drugi malo manj uspešne. Jasno je, da v trenutku ne moreš odmisliti vseh stvari, a je kljub temu pomembno, da jim uspe kar se da hitro preklopiti in se z mislimi povsem osredotočiti na reprezentančno zgodbo.

Kot sem omenil, bo naša glavna naloga, da igralce kar se da hitro »resetiramo« na reprezentančne nastavitve. Torej, da se po najboljših močeh pripravimo na tisto, kar nas čaka, to pa sta zahtevni tekmi proti Hrvaški in Švedski. Osredotočenost mora biti maksimalna, pristop pa pravi, saj imamo za pripravo praktično samo tri dni, zato moramo izkoristiti prav vsak trenutek. Najprej bomo ponovili tisto, kar je dobro funkcioniralo na prejšnjih akcijah, potem pa bomo poskušali še kaj malega dodati. Je pa res, da je bilo tisto, kar smo počeli do zdaj, uspešno, zato želimo to tudi nadaljevati.

Zagotovo. Strokovni štab se z obema reprezentancama ukvarja že nekaj časa in pripravlja gradivo tako zame kot za igralce. Predvsem je poudarek na individualnih karakteristikah nasprotnih košarkarjev, saj težko predvidimo, na kakšen način bo igrala predvsem Hrvaška s precej pomlajeno ekipo. Je povsem drugačna kot tista, proti kateri smo igrali v pripravljalnem obdobju na kvalifikacije za olimpijske igre.

Glavni stvari, ki nas morata krasiti, sta energija in hitra igra. V tako kratkem času kakšnih velikih premikov ne moremo narediti. Želimo igrati na enak način kot do zdaj. To pomeni agresivno v obrambi in hitro v napadu ter biti nevarni tudi v skoku.

Moja filozofija je, da je vsaka tekma pomembna, zato se bomo osredotočili najprej na Hrvaško, pri čemer je edini cilj zmaga. Potem pa bomo nadaljevali v podobnem slogu.

Imamo težave, kar zadeva centrsko linijo. Poškodovana sta oba naturalizirana košarkarja Mike Tobey in Jordan Morgan. To nas je prisililo, da smo pogledali malo širše in dlje v prihodnost. Ideja je bila, da Blažu Habotu približamo reprezentančno vzdušje, hkrati pa ga tudi vidimo v živo na delu, saj smo slišali dobre stvari. Gre pa za igralca, ki še nima mednarodnih izkušenj. Pri Hopsih in Iliriji je pokazal všečne igre in nakazal, da bi lahko nanj v prihodnosti resno računali. Odvisno bo tudi od njega in njegovega dela. Če se bo v tem ritmu razvijal tudi naprej, se nam lahko obeta lepa zgodba.

Zelo velika. Pri sestavi reprezentančnega seznama smo precej gledali tudi na to, da so na njem igralci, ki že poznajo moj način dela ter so seznanjeni z mojimi zahtevami v igri in tem, kako želimo igrati. Tako ne izgubljamo časa z učenjem, temveč ga porabljamo za piljenje podrobnosti.

Tudi fantom sem rekel, da je situacija zelo podobna tisti izpred štirih let. Takrat smo prav tako imeli uspešno poletno akcijo. Zdaj prihajamo v kvalifikacije s tarčo na hrbtu. Vsi bodo želeli pokazati, da lahko igrajo z nami oziroma da so boljši od nas. Mi nismo v polni sestavi, zato bomo morali biti od prvega treninga maksimalno osredotočeni na kvalifikacije in se povsem podrediti ekipi. Za drugo ni časa. Nekateri igralci, ki prihajajo iz tujine, si želijo pozdraviti družino in prijatelje, a za to preprosto ni časa. To sem jim povedal tudi na prvem sestanku in tega se zavedajo. Pomembno je torej, da so res od prvega trenutka osredotočeni le na reprezentančno akcijo.

Zelo. V kratkem času je treba narediti rezultat, ki ni samoumeven. Treba je imeti določeno kakovost, ampak tudi izkušnje. Veliko stvari se mora poklopiti. Pri sestavi ekipe lahko vplivamo prav na to, da imamo izkušene igralce, a po drugi strani tudi mlade. Kvalifikacije pa žal ne dovoljujejo veliko manevrskega prostora.

Na neki način je, a imamo v reprezentanci že postavljen sistem, ki ga želimo nadaljevati in nadgrajevati. Zato ni pretiranih težav, saj stvari ne delamo na novo. Nekatere bomo zadržali, spet druge malenkostno prilagodili glede na karakteristiko ekipe, ki jo imamo. Ni tako grozno, imam pa resnično dobre sodelavce, ki so mi v podporo in naredijo stvari, ki jih od njih želim.

Odločitve, ki jih moram sprejeti, so vedno težke. Gregor je na zadnjih dveh tekmah Partizana odigral na izredno visoki in zavidljivi ravni. Toda tisti, ki so tukaj, konstantno igrajo in so v dobri formi. Glas do zdaj ni igral na vsaki tekmi, tudi minutaža mu je precej nihala. Tako smo ocenili, da zdaj morda ni primeren trenutek za vpoklic, a nanj resno računamo v prihodnje.