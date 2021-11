Slavna kosmatinca Čičo in Chena sta zabavna psa, ki s svojimi humornimi vložki zabavata sledilce na družbenih omrežjih. V njuni družbi neizmerno uživa tudi lastnik Frane Gorjanc. »Sama zabava je z njima. Lahko bi spisal roman. Kar dobim od njiju, je iskreno veselje, veliko ljubezni, zvestobo. Brez njiju si življenja sploh ne znam več predstavljati. Skupaj hodimo okrog in skupaj bivamo v majhnem stanovanju,« je o odnosu do svojih psov iskreno povedal Gorjanc, grafični oblikovalec. »Ni mi prijetno, če kam ne morem z njima. Izredno sem navezan nanju,« je dodal.

Čeprav so njune dogodivščine polne smeha in globokega razmišljanja, ima v realnem življenju še vedno glavno vlogo Chena. A kot pravi Gorjanc, se ta prevlada ne izraža jasno. »Izredno dobro se razumeta. V imaginarnem svetu #matekejbriketov pa sta vlogi zamenjani. Tu prednjači Čičo s svojimi posrečenimi izjavami in razmišljanjem. Zato pa je Chena v tem svetu glas razuma,« razloži.

Kdo sta Čičo in Chena, ki imata na na twitterju nekaj več kot 3000 sledilcev, njune izlete in počitnice ob morju, tudi v stripih, pa spremljajo sledilci še na facebooku in instagramu? »Chena pasme sibirski haski je z menoj od malega. Ime ji je dodelila lastnica psarne, od koder prihaja. Dobila ga je po aljaški reki. Čičo pa je z menoj približno štiri leta. Po razhodu sva se z nekdanjim dekletom odločila, da je bolje, da ostane pri meni,« razloži sogovornik in doda, da so Čiča dejansko rešili pred njegovim vzdevkom. »Njegovo pravo ime je Calix Stano Sieme Djinimo, a ga je vzrediteljica klicala Kikiriki. Ker je ime zvenelo malce nerodno, se ga je že zelo hitro prijelo ime Čičo.«

Sredstva v humanitarne namene

Te njune zabavne anekdote je Gorjanc sprva le s fotografijami objavljal na enem od družbenih kanalov, pozneje je začel dodajati njuna razmišljanja in dialoge. »Kmalu mi je občinstvo twitterja svetovalo uporabo ključnika in tako se je rodil #matekejbriketov. Tudi prve koledarje sem lani izdelal na pobudo zvestih sledilcev,« je povedal in iskreno priznal, da tako velikega odziva ni pričakoval. »V bistvu je bilo zelo lepo presenečenje, ki še traja.«

Lani je ob koncu leta pripravili dve različici koledarjev, namiznega in stenskega, v katerih sta imela pasja junaka glavno besedo. Naročniki so bili koledarjev izjemno veseli, tako da se je ekipa odločila akcijo ponoviti. »Lani nam je uspelo zbrati več kot 1100 evrov, s katerimi smo pomagali žrtvam potresa v Petrinji na Hrvaškem ter zavodoma SVSP (Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe/Slovenian Vets For Stray Pets) in Nastjina barka,« je povedal sogovornik. Tudi letošnji adventni koledar bo imel dobrodelno noto. »Sredstva od prodaje koledarja bodo šla za društvo Humanitarček. Zanje sem se odločil po objavi ene od zgodb projekta Naše vide – konkretno zgodbe o Viktoriji, ki se me je izredno dotaknila. Ti ljudje so res srčni,« je povedal Gorjanc. Oba koledarja ostajata v enaki obliki, tako vsebinsko kot po videzu. »Novi so seveda motivi in ilustracije. Glavna nit obeh akterjev počasi že dobiva neko stalno formo. Čičo in Chena se nenehno sprašujeta, kako daleč je še in kje peljejo možne poti do Poreča, filozofirata z otroško naivnostjo in redno temeljito nadzirata okolico. Imata tudi kar nekaj 'prijateljev' v obliki otroških igral, a glavna poanta ostajajo seveda briketi. Teh ni nikdar dovolj. Izražata se pogovorno in ne uporabljata ločil, tuje pa so jima tudi strešice. Ideja je bila narediti še knjigo s stripi, a mi je zanjo žal zmanjkalo časa.«

Do koledarja pridete enostavno. Naročite ga lahko z naročilnico, ki je objavljena na spletni strani matekejbriketov.si.