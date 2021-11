»Rad bi rekel, da odstopam iz osebnih razlogov, vendar to ne bi bila resnica,« je svoje sporočilo za javnost začel dolgoletni delavec v SNG Drama Igor Samobor.

Samobor v nadaljevanju sporočila jasno piše, da gre za spor s trenutnim ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem, ki ima do njega velik odklonilni odnos.

Kot je navedel Samobor, je funkcijo pred leti sprejel v volji, ker si je želel obnoviti prostore Drame, ki so že zelo dotrajani in v takem stanju lahko pomenijo tudi prekinjeno delovanje ustanove. »Od leta 2014 so priprave na sanacijo potekale nemoteno, čeprav se je zamenjalo veliko ministrov. Spomladi leta 2020, ko je minister postal Simoniti, se je vladno financiranje za obnovo prekinilo, čeprav smo redno izpolnjevali vse pogoje,« je zapisal Samobor, ki v tem vidi osebno nezaupanje ministra do njega.

»Odločitev o odstopu sem sam pri sebi sprejel že pred meseci, vendar se mi je zdelo prav, da delovno zaokrožim vsebinsko najbolj naporen del sezone. Odhajam v trenutku, ko je plan naslednje sezone narejen v vseh detajlih, zasedbe postavljene, terminski in finančni načrti oblikovani in materiali tako imenovanega poziva že oddani na Ministrstvo za kulturo,« je še zapisal.

Samobor je sicer član stalnega umetniškega ansambla SNG Drama Ljubljana neprekinjeno že več kot petintrideset let. Na tem odru je ustvaril večino svojih najbolj odmevnih vlog, zadnjih osem let pa je Dramo tudi vodil, zato lahko reče, da je to gledališče njegov drugi dom.