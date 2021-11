Mostovi časa – pozabi iztrgani spomini

V Kulturnem domu Šmartno pri Litiji se je v okviru veljavnih ukrepov za zajezitev covida-19 oziroma omejenega števila mest v dvorani zbralo kar precej krajank in krajanov. Z zanimanjem so prisluhnili predstavitvi knjige Ide Dolšek Mostovi časa o ljudeh in njihovih zgodbah iz prve polovice prejšnjega stoletja.