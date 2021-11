Borut Ličen, gostinec: Moški smo bili v karanteni več v kuhinji

Borut Ličen se poleg tega, da vodi Vinoteko Movia in bistro Ek v Ljubljani ter vinoteko in restavracijo Fabrika v Novi Gorici, že desetletje ukvarja s prodajo visokokakovostnih sestavin za gostilne in restavracije. Sodeluje z italijanskim podjetjem Selecta s.p.a., ki ima od dobaviteljev z vsega sveta v svoji ponudbi nadstandardne pridelke, kot so meso, divjačina, siri, ribe in druge morske specialitete, začimbe, ter druge izdelke, ki jih kupuje od lokalnih dobaviteljev z vsega sveta.