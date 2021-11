Čeprav je bil Alexander Zverev z zmago na sklepnem mastersu sezone v Torinu teniški junak preteklega tedna, so svetovni mediji vsaj toliko pozornosti kot dvobojem v Torinu namenili kitajski igralki Peng Shuai. V zadnjih dneh smo pogosto poročali, da je nekdanja prva igralka sveta med dvojicami na začetku tega meseca vplivnega politika komunistične partije Zhang Gaolija obtožila spolnega napada. V zadnjih dneh so se po vsem športnem svetu pojavile skrbi zaradi domnevno izginule igralke.

Kitajske oblasti so v nedeljo poslale v svet 35-sekundni posnetek, na katerem je Peng Shuai sodelovala na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu. Ker ni bilo mogoče zagotoviti verodostojnosti posnetka, so v javnosti hitro zakrožili dvomi. Ure so se zdele dolge kot dnevi, nejasnosti pa je v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času razrešil kar sam predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Nemec je namreč potrdil, da se je po videokonferenci pogovarjal s trikratno olimpijko.

»Čutim olajšanje, ker sem videla, da je Peng Shuai v redu, to je bila naša glavna skrb. Zdela se mi je sproščena. Ponudili smo ji našo pomoč in sodelovanje, na nas se lahko obrne kadar koli, tega se je razveselila,« je dejala predsednica komisije športnikov pri MOK Emma Terho, ki je tudi sodelovala v pogovoru. MOK je v sporočilu za javnost, kot povzema STA, zapisal, da je teniška igralka zagotovila, da se dobro počuti, na začetku pogovora se je Bachu tudi zahvalila za skrb, ki so jo izkazali v povezavi z njenim nenadnim izginotjem. Bach je ob koncu pogovora povabil igralko na srečanje in večerjo, ko bo januarja prišel na olimpijsko prizorišče v Peking, kar je Peng Shuai z veseljem sprejela.

Na svetovni teniški lestvici se je po sklepnih mastersih vrstni red spremenil predvsem v ženski konkurenci. S petega je na tretje mesto napredovala zmagovalka Garbine Muguruza, prva in druga igralka sveta pa ostajata Avstralka Asleigh Barty in Belorusinja Arina Sabalenka. Razveseljiva vest za slovenski tenis je, da je Tamara Zidanšek, kljub temu da je že sklenila sezono, prvič v karieri napredovala med najboljših 30 igralk. Kaja Juvan, ki je že začela priprave na novo sezono, je ostala znotraj stoterice (98.). Polona Hercog (136.) ta teden nastopa na turnirju nižjega ranga v Združenih arabskih emiratih, kjer je osma nosilka. Štajerka je imela včeraj v uvodnem krogu proti Egipčanki Sandri Samir (425.) več dela, kot si je obetala, saj je dvoboj dobila z 1:6, 6:3, 6:1.

V moški konkurenci na prvih devetih mestih na najnovejši lestvici ni bilo sprememb, sta se pa predvsem Alexander Zverev in Casper Ruud utrdila na tretjem in osmem mestu. Rep deseterice zaseda Jannik Sinner. Italijan je bil poleg omenjenih igralcev eden treh, ki so v Torinu najbolj navdušili. Dvajsetletni Italijan ima izjemen teniški potencial, s katerim bo lahko v igri za najvišja mesta na najmočnejših turnirjih. Leto bo kot številka 1 končal Novak Đoković. Aljaž Bedene, ki uveljavlja status poškodovanca, kot najboljši Slovenec na svetovni lestvici zaseda 109. mesto.

Ta konec tedna se obeta še zadnji večji mednarodni teniški vrhunec, in sicer se bo najboljših 18 reprezentanc merilo v dvobojih Davisovega pokala. Dvoboji bodo potekali v Madridu, Innsbrucku in Torinu. Skupine Davisovega pokala, Madrid, skupina A: Španija (nastopila bo brez Rafaela Nadala), Rusija (tekmovala bosta Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov) in Ekvador, skupina B: Kanada, Kazahstan in Švedska, Innsbruck, skupina C: Francija, Velika Britanija in Češka, skupina F: Srbija (igral bo Novak Đoković), Nemčija (nastop je odpovedal Alexander Zverev) in Avstrija, Torino, skupina D: Hrvaška, Avstralija in Madžarska, skupina E: ZDA, Italija in Kolumbija.