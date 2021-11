Kaj bo prinesla sprememba na klopi Manchestra Uniteda? Odstavljenega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja je začasno zamenjal dosedanji pomočnik in nekdanji igralski as rdečih vragov Michael Carrick. United je v angleškem prvenstvu na skromnem osmem mestu, v ligi prvakov pa ima dva kroga pred koncem ugodne možnosti za napredovanje v osmino finala. Carrick bo premiero v vlogi samostojnega trenerja dočakal nocoj na gostovanju pri Villarrealu. V Španiji bo potekal boj za vrh skupine F.

Neville: Unitedu je vrnil dušo

Manchester United že skoraj desetletje neuspešno išče prototip svojega najuspešnejšega trenerja vseh časov Alexa Fergusona. Odkar se je končala njegova zmagovita era, je United daleč od stare slave. Ole Gunnar Solskjaer, eden najboljših nogometašev v zgodovini kluba, je tudi zaradi starih zaslug užival veliko podporo okolja, a je moral po slabih treh letih dela izprazniti trenersko garderobo. Norvežana so odnesli visoki in boleči porazi v angleškem prvenstvu, kjer United s povprečno igro ni konkurenčen za vrh lestvice. Neprepričljiva podoba ni po godu niti prvemu zvezdniku Cristianu Ronaldu, ki bo februarja dopolnil 37 let. Guardian je zapisal, da bo ravno Portugalec predstavljal največjo težavo za novega trenerja.

»Solskjaer bo za vedno ostal legenda Manchestra Uniteda. Z obžalovanjem smo sprejeli odločitev o razhodu. Čeprav smo v zadnjih tednih občutili razočaranje, ne smemo pozabiti vseh dobrih stvari, ki jih je opravil v zadnjih treh letih, da bi obnovil temelje kluba za dolgoročni uspeh,« so ob slovesu zapisali v klubu. Solskjaer je postal prvi trener v zadnjih petdesetih letih, ki z rdečimi vragi ni osvojil nobene lovorike. V Unitedu je dobil sloves osmoljenca, ker je izgubil vse pomembne tekme in ostal praznih rok tik pred dosego cilja. Letos pomladi je bil najbližje osvojitvi lige Evropa, vendar je bil Villarreal v finalu boljši po enajstmetrovkah. Kljub zmagovitim prebliskom je njegov Manchester na koncu pokazal premalo, da bi se približal najboljšim angleškim klubom.

Nekdanji zvezdnik Uniteda in vplivni nogometni komentator Gary Neville pravi, da je Solskjaer rdečim vragom vrnil dušo. »Še posebej je lahko ponosen na prvi dve leti v klubu, ki je bil pred njegovim prihodom zavit v črno. V zadnjih tednih je zaradi šokantnih izidov in groznih predstav zamenjava trenerja resnično visela v zraku. Ko ne gre po načrtih, je trener vedno na odstrelu,« je povedal Gary Neville.