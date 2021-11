Vlada in ministri, o tem sem zdaj po dveh letih že prepričan, ne razumejo problema epidemije. Ta ni medicinski, medicinska je druga faza in njene posledice tudi. Gibanje zraka, izobraževanje ljudi, kako se izogibati zaprtim prostorom, vprašanja fizike gibanja zraka – to je bistvo. A mi imamo doktorja fizike Cizlja, ki namesto da opozarja na strokovna dejstva o gibanju aerosolov, razlaga neke povsem nepomembne napovedi o gibanju covida z več spremenljivkami, na katere ne more nihče vplivati.

Obvladovanje epidemije je primer nestrokovnega ukrepanja vlade in državnih služb.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap