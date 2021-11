S sekiro do smrti potolkel ženo, nato skušal soditi še sebi

V soboto popoldne se je v mirni ulici na robu Brestanice zgodil krut zločin. V urejeni stanovanjski hiši so reševalci in policisti naleteli na mrtvo 69-letno žensko in poškodovanega domnevnega storilca, njenega 79-letnega moža. Neuradno naj bi jo potolkel s sekiro, nato pa si skušal soditi še sam.