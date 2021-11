Bonami, eden največjih evropskih trgovcev s pohištvom in izdelki za dom, je tudi v Sloveniji odprl svoja vrata. V ponudbi spletne trgovine je na voljo več kot 45.000 izdelkov. Trgovec želi navdihniti stranke, da si ustvarijo čudovite domove, v katerih je udobno bivati. Ponujajo visokokakovostne izdelke po ugodnih cenah in vrhunske storitve, kot so brezhibna dostava in nasveti notranjih oblikovalcev.

Trenutno usmerjeni v dekorativne izdelke

Trenutno je ponudba usmerjena v izredno raznolike dekorativne izdelke in manjše pohištvo, kot so naslanjači, mize in preproge. V prihodnjih mesecih pa bodo v ponudbo vključili večje kose in začeli prodajo sedežnih garnitur, omar in predalnikov. Bonami strankam ponuja hitro dostavo za več kot 20.000 izdelkov, ki so pripravljeni na zalogi. Dostavljeni bodo v 2 do 4 delovnih dneh, v nekaterih delih Slovenije največ v 5 dneh. Ponujajo tudi izdelke po naročilu, ki jih dostavijo v samo nekaj tednih. Vračila v originalni embalaži so možna do 365 dni po nakupu. Razloga za vračilo vam ni treba navesti. Postopek je prilagojen potrebam kupcev, zato lahko izdelek samostojno vrnete na naslov podjetja Bonami v Sloveniji ali pa ga po dogovoru z ekipo za pomoč strankam prevzame dostavna služba.

»Kupci v Sloveniji radi kupujejo prek spleta. Trg nenehno raste in ne kaže znakov upočasnitve. Toda potencial je še vedno ogromen, zlasti za zanesljivo spletno trgovino, kot je Bonami. Prepričani smo, da bo lokalna ekipa Bonamija v naslednjih treh letih našo trgovino popeljala med najboljše tri domače spletne trgovine, ki ponujajo pohištvo in izdelke za dom. Izjemne rezultate smo tako že dosegli na češkem, poljskem in slovaškem trgu,« je dejal Pavel Voparil, izvršni direktor Bonamija,