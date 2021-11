Eden izmed nam dokaj bližnjih otokov, ki v poznojesenskem in zimskem času ponuja razgibane pohodne poti, je Rab. Čeprav slovi kot otok močne zimske burje, je njegova južna stran v zavetrju, skriti zalivčki polotoka Kalifront pa tudi pozimi ponujajo odlične kotičke za martinčkanje. Kar zadeva pohodništvo, je na otoku za kar 200 kilometrov najrazličnejših urejenih poti za sprehode, od promenad do kolesarskih in planinskih stez. Njihova značilnost je, da nimajo velikih vzponov, saj je najvišji vrh otoka Kamenjak visok le 408 metrov. Torej so pohodne poti primerne, tudi če niste v najboljši formi ali če se na sprehod odpravite z majhnimi otroki.

Po globokem mediteranskem gozdu

Tudi kar zadeva pokrajino, je izbira velika. Za zimske dni so odlične steze na jugu otoka. Med njimi sta dve še posebno nenavadni. Nedaleč od mesta Rab je polotok Kalifront, na katerem se razteza gozdni rezervat Dundo, vhod vanj je v vasi Kampor. Po sredini polotoka vodi cesta, ki je približno na sredi zaprta na promet. Ob prvi zapornici, ki pa je pozimi navadno odprta, so informacijske table ter zemljevidi poti. Najbolj priljubljena pešpot na polotoku je Capo Fronte Trail, ki je ena izmed treh poti, nastalih v okviru projekta Rab Archaeological Traces. Dolga je 22 kilometrov in se večinoma vije po gozdu. Je dobro označena, pri navigaciji pa si lahko pomagate tudi z aplikacijo projekta, ki pa žal deluje le na najnovejših mobilnih telefonih. V podobni smeri vodi tudi Premužićeva steza, in sicer od južne obale Kalifronta do Uvale svete Evfemije. Ta je dolga 15 kilometrov in označena s planinskimi markacijami.

Za vse, ki se jim to zdijo predolge ture, pa je priporočilo preprosto: avto lahko parkirate ob cesti in se nato podate po kateri koli poti navzdol v gozd. Večinoma so to poti, ki jih poleti uporabljajo kopalci, saj je na koncu vsake gotovo skrita majhna uvala, samoten zaliv, obrnjen na jug in zatorej poln sonca. Od ceste do morja je približno pol ure hoda, poti pa niso primerne za kolesarje.