»Na letošnjo sezono smo odlično pripravljeni,« pravi Borut Koprivnik, vodja smučišča Gače, edinega dolenjsko-belokranjskega smučišča. Zdaj čakajo le še na sneg ali pa primerne temperature za zasneževanje. Tako upa, da bi lahko žičnice zagnali vsaj dva dni pred božičem, morda pa tudi že prej, če bodo razmere to omogočale. V najboljših letih so na Gačah našteli tudi do 27.000 smučarjev.

Kot je dejal Koprivnik, so temeljito pregledali vse žičniške naprave, z odliko je opravljen tudi tehnični pregled sedežnice, servisirali so celoten zasneževalni sistem, topove, teptalnike. Poln je tudi akumulacijski bazen.

Katastrofalni zadnji dve leti Smučišče Gače, po velikosti enajsto v državi, ima na voljo osem kilometrov smučarskih prog, na šestih progah imajo pet vlečnic s sidri in trisedežnico, ki prepeljejo skupno 5400 smučarjev na uro. Če je dovolj naravnega snega, na Gačah uredijo tudi 2,4 kilometra dolgo tekaško progo. Med zimsko sezono na smučišču delujeta dve smučarski šoli, na voljo je tudi bogata kulinarika. Zimska sezona je bila sicer zaradi epidemije v zadnjih dveh letih močno okrnjena, posledično je temu primerno tudi slabo finančno stanje smučišča. Rešila jih je dobra poletna sezona, ko imajo na voljo kolesarske in pohodniške poti, dolge od 17 do 55 kilometrov. Ponujajo tudi vodene ture, različna doživetja in električna kolesa. Kot napoveduje Koprivnik, pa bodo poletno sezono še nadgradili. »Na upravno enoto smo že vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za pustolovski park, v izdelavi so načrti za spust po jeklenici, občina Semič bo prihodnje leto na Gačah postavila tudi otroška igrala.«

Glamping na Gačah v štirih letih? Njihov največji projekt pa je trenutno glamping, ki ga pripravljajo skupaj z investitorjem iz Ljubljane. Na zemljišču tik ob obstoječem naselju, ki so ga odkupili od občine, bodo v prvi fazi postavili dvajset hišk, nato pa, če bo zanimanje, še deset. Po pogodbi mora investitor gradnjo začeti v dveh letih, v štirih letih pa pridobiti uporabno dovoljenje. »Namera je torej zelo resna, podjetje se že loteva priprave potrebne dokumentacije,« dodaja semiška županja Polona Kambič. »Veseli nas, da upravljalec Gač kljub slabim razmeram v zadnjih letih ni vrgel puške v koruzo in da snuje nove korake. Seveda pa je občina tista, ki mora zagotavljati osnovne pogoje.« Tako so se v Semiču letos lotili priprave strategije razvoja občine do leta 2030, v kateri bo turizem imel še posebej pomembno vlogo, pri čemer je poleg samega središča Semiča ter reke Krupe in njene okolice v ospredju tudi smučišče Gače s črmošnjiškim zaledjem. Občina se je lotila tudi urejanja infrastrukture na Gačah, zlasti vodovodnega sistema. Prenovila je vodohran in vodovodni sistem v Srednji vasi, pripravljajo projektno dokumentacijo za razpeljavo vodovoda, kanalizacije, novo čistilno napravo, javno razsvetljavo in obnovo ceste.