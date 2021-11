Po ponovno uspešni poletni sezoni se na Veliki planini že pripravljajo na zimo. Kot so nam povedali, so oktobra potekali redna vzdrževalna dela in redni letni pregledi tako na nihalki kot sedežnici. »Zasneževanja (še) nimamo, zato smo odvisni od naravnega snega. Upamo, da bo snega vsaj toliko kot v zimski sezoni 2020/2021, ko smo imeli kljub občasnemu zaprtju naprav zaradi odlokov in ukrepov države velik obisk in dobro smučarsko sezono,« so sporočili iz družbe Velika Planina.

Tudi letos prost vstop v zimski park

Tudi letos bodo odprte vse smučarske naprave (sedežnica Šimnovec, vlečnica Jurček in vlečnica Zeleni rob), prav tako bo organizirano nočno sankanje ob koncu tedna. »Dnevno sankanje bo organizirano le v času, ko ni dovolj snega za obratovanje smučišča,« je v imenu družbe povedala Teja Brinovec in razložila, da je zaradi varnosti v času obratovanja smučišča sankaška proga zaprta, saj se na določenih delih sankaška ter smučarska proga prekrižata. Prav tako bo sankanje možno čez dan za vnaprej najavljene skupine in šole po dogovoru. »V času zimske sezone bo odprt tudi otroški zimski park, kamor je vstop prost in se mladi ter mladi po srcu lahko spuščajo s snežnimi tubami. Urejene in označene pa bodo tudi proge za tek za smučeh,« je povedala in dodala, da je dolžina prog odvisna od količine zapadlega snega.

V tem času poteka asfaltiranje ceste od Kranjskega raka do Rakovih ravni, kar bo omogočilo lažje pluženje in posipanje v zimskih mesecih. »Posledično bomo tako omogočili obiskovalcem, ki se na planino odpravljajo peš, tudi lažji in varnejši dostop z vozilom do parkirišča Rakove ravni.«

Trenutno so v fazi menjave vstopničnega sistema, ki bo obiskovalcem planine omogočal hitrejši in lažji nakup vozovnic, saj bo te mogoče kupiti tudi prek spletne trgovine. »Novost pa je tudi naša letna vozovnica, ki jo obiskovalci lahko uporabijo za vse aktivnosti – vožnjo z nihalko, smučanje in nočno sankanje. Povpraševanje po teh vozovnicah je veliko in do konca leta 2021 je za nakup vseh vrst vozovnic še možno koriščenje turističnih bonov,« je še povedala Teja Brinovec.

Na vprašanje, kdaj bodo začeli letošnjo zimsko sezono, pa je odgovorila: »Začnemo takoj, ko nam bo narava namenila dovolj snega.«