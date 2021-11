Za Julijo Adlešič je tožilec predlagal leto in sedem mesecev zapora, kazen pa je že prestala, ko je bila v navadnem in hišnem priporu. Sebastienu Abramovu se obeta dve leti in pet mesecev zapora, za njegova starša pa je tožilec predlagal pogojni zaporni kazni. Več sledi v kratkem, saj naj bi bila kmalu izrečena tudi sodba.

Naj spomnimo, da si je Julija Adlešič roko namenoma odrezala na krožni žagi januarja predlani na Velikem Osolniku. Poprej se je zavarovala pri petih zavarovalnicah, ki bi jih po tem, ko bi prijavila »škodo« lahko opeharila za 1,2 milijona evrov. Pri goljufiji so ji pomagali njen sedanji zaročenec Sebasien Abramov ter njegova starša Gorazd Colarič ter Tinka Huskič Colarič. Kazniva dejanja so doslej (razen očeta, ki je sprva vse priznal in razložil, nato pa si odločno premislil) vztrajno zanikali. Adlešičeva je ves čas trdila, da je šlo za splet nesrečnih naključij, češ da jo je pri žaganju vej na žago porinil pes. Tožilstvo temu ni verjelo, rez je bil preveč natančen. Zapletlo se je pred kratkim, ko je postalo jasno, da bodo za dokazovanje tega morali opraviti preiskus na človeških truplih. V prvem sojenju so namreč ta preiskus opravili na svinjskih tačkah, a je višje sodišče prvo sodbo razveljavilo prav zaradi tega. Sodišče je sicer v prvem sojenju Huskić-Colaričevo oprostilo, Colariča obsodilo na pogojno kazen enega leta s preiskusno dobo treh let, Julija Adlešič je bila obsojena na dve leti zapora, Sebastien Abramov pa na tri.

Tako prvo kot drugo sojenje sprožata ogromno medijske pozornosti. Nenazadnje se mora Sebastien Abramov v drugem primeru zagovarjati zaradi umora nekdanjega dekleta Sare Veber.