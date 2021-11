Vlagatelji interpelacije med drugim ministru, ki prihaja iz vrst SMC, očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje »nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev«.

Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako sami nimajo dovolj glasov za uspeh interpelacije.

V poslanski skupini DeSUS poudarjajo, da bodo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi, so pa minuli teden navedli, da se »zaradi vseh očitkov, na katere minister ne ponudi nobenih konkretnih odgovorov, v poslanski skupini močno nagibamo k podpori interpelacije«. Ob morebitnem enotnem glasovanju poslancev DeSUS za interpelacijo bi Dikaučiča opozicija lahko odnesla z ministrskega stolčka.

Dikaučič je v odgovoru na interpelacijo zavrnil vse očitke, ob tem pa poudaril, da je interpelacija vsebinsko neutemeljena in se niti ne nanaša na njegovo delo.

Očitki predlagateljev

»Če bi bil Dikaučič odkrit že pri svoji kandidaturi za ministra, ne bi nikoli postal minister. Iz omare je do sedaj med njegovim mandatom izpadlo že ogromno okostnjakov, med drugim celo sum utaje davkov in ponarejanja poslovnih listi ter neizpolnjena finančna obveznost plačila komunalnega prispevka, kar so obsojanja vredna dejanja, ki kažejo tudi na njegov odnos do državnega zbora,» je povedala Tina Heferle iz stranke LMŠ.

»Ne gre za kritiko mojega dela, ampak mi zadeve očitajo samo zato, ker sem minister te vlade. Vem, da delam dobro in pri tem me podpirajo tako moji sodelavci kot vlada, »odgovarja Dikaučič, ki je objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev označil za »za pravni zaplet«.

Meira Hot iz stranke SD Dikaučiču očita, da glede na to, da nima potrdila o nekaznovanosti, danes ne bi dobil nobene službe niti v javni upravi. »Vaša odgovornost je, da smo edina država, ki še nima evropskih delegiranih tožilcev, prav tako ste odgovorni, da tudi doma nimamo potrjenih kandidatov za državne tožilce. Namerno zavlačujete, čeprav veste, da v državi vlada kadrovska stiska, » je med drugim dejala Hotova.

Tadeja Šuštar Zalar iz stranke NSi meni, da je zaupanje v slovensko pravosodje težava že vrsto let, a se stanje v Sloveniji glede tega zadnjih pet let vseeno izboljšuje. Minister ni politično odgovoren za očitke interpelatorjev, zato interpelacije ne bomo podprli.

»Minister Dikaučič je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi tudi Slovenija imela svoja delegirana tožilca, a ga pri delu zadržujejo ustava in odločitve sodišč. Njegovo delo je odgovorno in zakonito, poskusi rušenja vlade opozicije, pa je neresno. Interpelacije ne bomo podprli,» je povedal Dušan Verbič iz Stranke modernega centra.

Stranke Alenke Bratušek