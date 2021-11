Tako bo pri snemanju Scorsese znova sodeloval s Hillom, s katerim sta nazadnje združila moči pri filmu Volk z Wall Streeta leta 2013. Tokrat se bo Scorsese podpisal tudi kot producent filma, piše Variety.

Pod scenarij filma se bosta podpisala Scott Alexander in Larry Karaszewski. Zaenkrat še ni znano, katero dobo skupine bo film tematiziral. So pa film že odobrili člani zasedbe, ki se je nazadnje združila leta 2015 za koncerte, s katerimi so počastili 50-letnico svojega delovanja.

The Grateful Dead so nastali leta 1965, v času, ko so glasbeno sceno obvladovale skupine, kot so The Beatles, The Beach Boys in The Rolling Stones. V svojem slogu so združevali prvine različnih žanrov, od rocka, folka in bluesa do countryja in improviziranega jazza ter prodali več kot 35 milijonov plošč po vsem svetu.

Bili so ena tistih zasedb, ki so pretežno triminutne skladbe zamenjale za deset in večminutne kompleksne improvizacije. Na koncertih so uporabljali posebej zanje oblikovano ozvočenje. Leta 1994 so bili vključeni v dvorano slavnih rock'n'rolla, leta 2007 pa so prejeli nagrado grammy za življenjsko delo. Poleg frontmana so skupino sestavljali Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh in Bob Weir.