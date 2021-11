»Potrdimo lahko, da je pet ljudi umrlo, 40 je poškodovanih. Se pa lahko te številke še spremenijo, saj še zbiramo informacije,« je na svoji uradni strani na facebooku objavila policija v mestu Waukesha.

Policija je storilca po napadu ujela, vendar pa še ni sporočila njegove identitete. Ko je vozilo zapeljalo skozi policijsko zaporo, je za njim stekel najmanj en policist streljal, da ga ustavi. Zaenkrat še ni jasno, ali je voznika zadel oziroma kako so ga aretirali.

Napad so posnele mestne kamere in gledalci parade s svojimi telefoni. Avtomobil je zapeljal naravnost v skupino deklic, ki so sodelovale v paradi in v godbo na pihala.

Šef gasilcev Waukeshe, predmestja Milwaukeeja, je povedal, da so gasilci odpeljali v bolnišnice enajst odraslih oseb in 12 otrok, poškodovane pa naj bi s kraja dogodka vozili tudi drugi reševalci. Otroška bolnišnica je s parade sprejela 15 poškodovanih.

»Kar se je zgodilo v Waukeshi, je nagnusno. Prepričan sem, da bo odgovorne doletela roka pravice,« je sporočil pravosodni minister Wisconsina Josh Kaul.

Guverner Tony Evers pa je sporočil, da skupaj z ženo Kathy molita za Waukesho in vse otroke, družine ter člane skupnosti, ki jih je prizadelo to nesmiselno dejanje.

Predbožično parado v Waukeshi prirejajo že 59 let vsako nedeljo pred zahvalnim dnevom, ki bo ta četrtek.