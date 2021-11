Protestniki so v mestih Groningen in Leeuwarden na severu, v Enschedeju na vzhodu in Tilburgu na jugu uporabljali pirotehnične izdelke in uničevali lastnino. V Leeuwardnu je bila začasno prekinjena nogometna tekma, potem ko so navijači, ki zaradi omejitev nimajo dostopa na tekme, na igrišče metali petarde.

Tudi tokrat je policija več ljudi pridržala. Med drugim so zaradi nasilja aretirali pet izgrednikov v središču mesta Enschede blizu nemške meje, v Rotterdamu pa so jih prijeli 26, ker so prav tako med polčasom nogometne tekme policijo obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, smetnjaki in drugimi predmeti.

Skupno je bilo v zadnjih dneh protestov proti najnovejšim omejitvam javnega življenja po navedbah policije in lokalnih medijev pridržanih že 130 ljudi.

Najnovejši protesti sledijo dvema dnevoma nasilja, ki je zaznamovalo zbiranje nasprotnikov ukrepov že v petek v Rotterdamu in soboto v Haagu. Policija, ki so jo izgredniki obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, kamni, obenem pa so zažigali kolesa in avtomobile, je takrat uporabila vodne topove, v Rotterdamu pa je celo streljala.

Na Nizozemskem je spričo zaostrenih epidemioloških razmer pred dobrim tednom dni začelo veljati tritedensko delno zaprtje javnega življenja s strogimi omejitvami glede delovanja restavracij, trgovin in športnih dogodkov.

Državo so že januarja doleteli najhujši izgredi v štirih desetletjih, potem ko je v veljavo stopila nočna omejitev gibanja. A eden še strožjih ukrepov morda šele prihaja. Nizozemska vlada namreč razmišlja, da bi necepljenim proti covidu-19 prepovedala vstop v bare in restavracije.